Сирия: начальник Генштаба РФ подтвердил освобождение страны от террористов

Москва, 7 декабря. Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил России Валерий Герасимов заявил, что Сирия полностью освобождена от террористов группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ), а все бандитские формирования ликвидированы.

«Все бандформирования ИГИЛ1 на территории Сирии уничтожены, а сама территория освобождена», — сказал Герасимов.

По словам Герасимова, в среду наступающие подразделения бригадного генерала Сухела и 5-го добровольческого штурмового корпуса разгромили террористов в провинции Дейр-эз-Зор. После этого они освободили от боевиков населенные пункты Салихия, Эль-Хрейта, Эль-Катья и Мусалаха и соединились с правительственными войсками.

Герасимов подчеркнул, что на сегодняшний день территории, подконтрольной боевикам «Исламского государства»1, не существует на территории Сирии, передает RT на русском.

1 Организация запрещена на территории РФ.