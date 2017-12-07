Генсек ООН сообщил, что комиссия по расследованию химатак в Сирии ликвидирована

Нью-Йорк, 7 декабря. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сообщил о ликвидации комиссии по расследованию химических атак в Сирии

По его словам, совместный механизм ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследованию химических атак в Сирии (СМР) начал ликвидировать свои активы.

«Совет Безопасности не продлил мандат механизма, и срок его действия истек 17 ноября 2017 года. Механизм уже приступил к архивированию своей документации и ликвидации активов», — говорится в заявлении генсека.

Ранее RT на русском сообщало, что на внеочередной сессии исполнительного совета ОЗХО Россия в числе других стран не поддержала жесткий проект решения по Сирии, который был предложен США.