Азаров обвинил Порошенко во лжи

Москва, 7 декабря. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров обвинил президента Украины Петра Порошенко в постоянной лжи.

«Порошенко – лжец. Кто-то до сих пор в это не верит? Лично для меня его натура – не открытие. А вот как могли украинцы ему верить, для меня остается загадкой», — написал политик на своей странице в Facebook.

К посту Азаров прикрепил отрывок из передачи «Шустер.Live» от 30 апреля 2014 года, в котором на вопрос ведущего о том, является ли он олигархом, украинский глава дает отрицательный ответ.

«Но как же так? Он занимал различные государственные должности и одновременно был бизнесменом, лоббируя свои бизнес-интересы с помощью админресурса», — задался вопросом Азаров.

«А помните, как в 2014 г. он обещал закончить АТО за считанные часы? … Может быть, Вы еще не забыли, как он обещал не привлекать срочников к вооруженному конфликту и платить всем военнослужащим по 1 тыс. грн. в день?», — добавил политик.

Также он напомнил, что Порошенко неоднократно обещал продать свой бизнес.