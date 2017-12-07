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Азаров обвинил Порошенко во лжи
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    Азаров обвинил Порошенко во лжи

    4:16  7 Декабря 2017
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    Азаров обвинил Порошенко во лжи

    Москва, 7 декабря. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров обвинил президента Украины Петра Порошенко в постоянной лжи.

    «Порошенко – лжец. Кто-то до сих пор в это не верит? Лично для меня его натура – не открытие. А вот как могли украинцы ему верить, для меня остается загадкой», — написал политик на своей странице в Facebook.

    К посту Азаров прикрепил отрывок из передачи «Шустер.Live» от 30 апреля 2014 года, в котором на вопрос ведущего о том, является ли он олигархом, украинский глава дает отрицательный ответ.

    «Но как же так? Он занимал различные государственные должности и одновременно был бизнесменом, лоббируя свои бизнес-интересы с помощью админресурса», — задался вопросом Азаров.

    «А помните, как в 2014 г. он обещал закончить АТО за считанные часы? … Может быть, Вы еще не забыли, как он обещал не привлекать срочников к вооруженному конфликту и платить всем военнослужащим по 1 тыс. грн. в день?», — добавил политик.

    Также он напомнил, что Порошенко неоднократно обещал продать свой бизнес.

    Автор: Ирина Новикова
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    #петр порошенко #николай азаров
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