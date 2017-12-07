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Сирия: премьер-министр провел совещание, посвященное промышленному сектору
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    Сирия: премьер-министр провел совещание, посвященное промышленному сектору

    3:54  7 Декабря 2017
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    Сирия: премьер-министр провел совещание, посвященное промышленному сектору

    Дамаск, 7 декабря. Премьер-министр Сирии Имад Хамис провел в среду рабочее совещание, посвященное стратегическим основам промышленного сектора.

    Сообщается, что в ходе совещания Хамис призвал разработать планы для всех основных отраслей промышленности Сирии, с учетом необходимой рабочей силы, технических знаний и законодательства.

    Также Хамис отметил важность анализа показателей развития для государственных промышленных предприятий, показывающих точки прибыли и убытка и существующие проблемы в данном секторе.

    Ранее Газета.ру сообщала, что Ливан ищет партнерства с Россией, в том числе при восстановлении Сирии.

    Автор: Ирина Новикова
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    #сирия #имад хамис #промышленость
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