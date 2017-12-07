Сирия: премьер-министр провел совещание, посвященное промышленному сектору

Дамаск, 7 декабря. Премьер-министр Сирии Имад Хамис провел в среду рабочее совещание, посвященное стратегическим основам промышленного сектора.

Сообщается, что в ходе совещания Хамис призвал разработать планы для всех основных отраслей промышленности Сирии, с учетом необходимой рабочей силы, технических знаний и законодательства.

Также Хамис отметил важность анализа показателей развития для государственных промышленных предприятий, показывающих точки прибыли и убытка и существующие проблемы в данном секторе.

Ранее Газета.ру сообщала, что Ливан ищет партнерства с Россией, в том числе при восстановлении Сирии.