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Новости Сирии
Сирия: курды завербовали более 200 человек на севере Ракки
Новости Сирии
Сирия: курды завербовали более 200 человек на севере Ракки
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    Сирия: курды завербовали более 200 человек на севере Ракки

    3:26  7 Декабря 2017
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    Сирия: курды завербовали более 200 человек на севере Ракки

    Ракка, 7 декабря. Сирийские демократические силы завербовали более двухсот человек на севере сирийской провинции Ракка.

    Сообщается, что с начала текущего года уже более тысячи людей присоединились к поддерживаемой США курдской оппозиции. Отмечается, что некоторые из ни могли быть завербованы против их воли, пишут местные СМИ.

    Все рекруты прошли военную и идеологическую подготовку и принесли присягу на верность Сирийским демократическим силам.

    Добавим, что курдское руководство опровергает насильственную вербовку новых членов.

    Ранее Газета.ру сообщала, что «Сирийские демократические силы», которые состоят преимущественно из курдов, готовы войти в состав правительственных войск после политического урегулирования кризиса в Сирии.

    Автор: Ирина Новикова
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    #сирия #курды #ракка
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