Сирия: курды завербовали более 200 человек на севере Ракки

Ракка, 7 декабря. Сирийские демократические силы завербовали более двухсот человек на севере сирийской провинции Ракка.

Сообщается, что с начала текущего года уже более тысячи людей присоединились к поддерживаемой США курдской оппозиции. Отмечается, что некоторые из ни могли быть завербованы против их воли, пишут местные СМИ.

Все рекруты прошли военную и идеологическую подготовку и принесли присягу на верность Сирийским демократическим силам.

Добавим, что курдское руководство опровергает насильственную вербовку новых членов.

Ранее Газета.ру сообщала, что «Сирийские демократические силы», которые состоят преимущественно из курдов, готовы войти в состав правительственных войск после политического урегулирования кризиса в Сирии.