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Сейчас не время думать о себе – Мутко о решении МОК
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    Сейчас не время думать о себе – Мутко о решении МОК

    2:54  7 Декабря 2017
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    Сейчас не время думать о себе – Мутко о решении МОК

    Москва, 7 декабря. Вице-премьер Виталий Мутко прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК), который ранее объявил о его пожизненной дисквалификации. Мутко заявил, что в первую очередь нужно думать об интересах спортсменов.

    «Не хочу оценивать решение МОК в отношении лично меня. Не время сейчас думать о себе. В первую очередь нужно защитить спортсменов... Для нас интересы спортсмена всегда были приоритетом. Мы поддерживали легкоатлетов, которые решили выступить под нейтральным флагом, точно так же мы поступаем сейчас», — заявил Мутко.

    Вице-премьер заявил, что одобряет выступление россиян на Олимпиаде под нейтральным флагом. По его словам, участие на Олимпийских играх – это право спортсмена, которое нужно уважать и поддерживать.

    Ранее сообщалось, что первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Рашкин подал в суд на вице-премьера Виталия Мутко, обвинив его в несоответствии занимаемой должности, пишет газета «Известия».

    Напомним, что 5 декабря исполком МОК отстранил российскую сборную от участие в ОИ-2018, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане.

     

    Автор: Антон Зарубин
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