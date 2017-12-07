Сирия передала в ОЗХО дополнительную информацию о программе химоружия
Дамаск, 7 декабря. Генеральный директор ОЗХО Ахмет Узюмджю сообщил, что Сирия передала организации дополнительную информацию, касающуюся программы создания химического оружия.
Сообщается, что переданные сведения содержат информацию о научных объектах, которые могли быть задействованы в программе создания химического оружия.
Отмечается, что посвященный данной теме доклад Узюмджю, был направлен в Совет Безопасности ООН. Его обсуждение пройдет в четверг на регулярной встрече Совбеза.
Ранее Газета.ру сообщала, что Белый дом США обвинил Россию в неуважении к жертвам химатак в Сирии.
Включить уведомления в Вк