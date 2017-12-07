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Сирия передала в ОЗХО дополнительную информацию о программе химоружия
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    Сирия передала в ОЗХО дополнительную информацию о программе химоружия

    3:05  7 Декабря 2017
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    Сирия передала в ОЗХО дополнительную информацию о программе химоружия

    Дамаск, 7 декабря. Генеральный директор ОЗХО Ахмет Узюмджю сообщил, что Сирия передала организации дополнительную информацию, касающуюся программы создания химического оружия.

    Сообщается, что переданные сведения содержат информацию о научных объектах, которые могли быть задействованы в программе создания химического оружия.

    Отмечается, что посвященный данной теме доклад Узюмджю, был направлен в Совет Безопасности ООН. Его обсуждение пройдет в четверг на регулярной встрече Совбеза.

    Ранее Газета.ру сообщала, что Белый дом США обвинил Россию в неуважении к жертвам химатак в Сирии.

    Автор: Ирина Новикова
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    #сирия #химоружие #озхо
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