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Азаров прокомментировал нападение на лагерь Саакашвили
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    Азаров прокомментировал нападение на лагерь Саакашвили

    2:31  7 Декабря 2017
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    Азаров прокомментировал нападение на лагерь Саакашвили

    Москва, 7 декабря. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров прокомментировал столкновения между сторонниками экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили и украинскими силовиками, произошедшие у стен Верховной рады.

    «Сегодняшнее жестокое нападение на лагерь Саакашвили вначале боевиков, вооруженных трубами, а затем штурмовиков-полицейских показало, что обе стороны, как хунта, так и ее противники, готовы проливать кровь, разумеется, чужую, которую не жалко», — написал политик в своем Facebook.

    Азаров подчеркнул, что киевская власть стремительно теряет «ошметки» легитимности, обнажая свое истинное лицо, которое до сих пор маскировалось за ширмами европейской болтовни, а сейчас в очередной раз показало свой истинный звериный оскал.

    Также он добавил, что фотографию избитого у Рады мужчины не показал ни один украинский телеканал, что еще раз демонстрирует ситуацию со свободой слова на Украине.

    Автор: Ирина Новикова
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    #украина #николай азаров
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