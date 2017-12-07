Азаров прокомментировал нападение на лагерь Саакашвили

Москва, 7 декабря. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров прокомментировал столкновения между сторонниками экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили и украинскими силовиками, произошедшие у стен Верховной рады.

«Сегодняшнее жестокое нападение на лагерь Саакашвили вначале боевиков, вооруженных трубами, а затем штурмовиков-полицейских показало, что обе стороны, как хунта, так и ее противники, готовы проливать кровь, разумеется, чужую, которую не жалко», — написал политик в своем Facebook.

Азаров подчеркнул, что киевская власть стремительно теряет «ошметки» легитимности, обнажая свое истинное лицо, которое до сих пор маскировалось за ширмами европейской болтовни, а сейчас в очередной раз показало свой истинный звериный оскал.

Также он добавил, что фотографию избитого у Рады мужчины не показал ни один украинский телеканал, что еще раз демонстрирует ситуацию со свободой слова на Украине.