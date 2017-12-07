Орешкин рассказал о курсе рубля в следующем году

Москва, 7 декабря. Курс рубля не будет падать ни в декабре этого года, ни в следующем. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Орешкин.

По его словам, курс российской валюты зависит от колебаний цен на нефть, однако он намного стабильнее, чем был раньше. Министр выразил уверенность в том, что падений рубля в следующем году ждать не стоит.

«Не рухнет. И в следующем году не рухнет», — приводит газета «Известия» слова министра.

Как объяснил министр, озвученный в апреле курс доллара в 67 рублей был основан на другой оценке валютной пары евро-доллар. За прошедшее время эффективный курс рубля снизился на 7%.

Ранее сообщалось, что министерство экономического развития России представит новый макроэкономический прогноз в начале 2018 года.