Определены все участники 1/8 финала Лиги чемпионов

Москва, 7 декабря. Определились все участники 1/8 финала футбольной Лиги Чемпионов по итогам серии матчей этой среды. Отмечается, что российские клубы пробиться в плей-офф Лиги чемпионов не сумели.

Московские «Спартак» и ЦСКА заняли третьи места в своих группах, поэтому они продолжат выступление в Лиге Европы.

Победителями групп в плей-офф ЛЧ вышли: «Манчестер Юнайтед», ПСЖ, «Рома», «Барселона», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Бешикташ», «Тоттенхэм»

Со второго места в плей-офф вышли: «Базель», «Бавария», «Челси», «Ювентус», «Шахтер», «Реал», «Порту» и «Севилья».

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов состоится 11 декабря.

Ранее московский «Спартак» проиграл с разгромным счетом 7:0 английскому «Ливерпулю» пишет газета «Известия».