Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Экономика
Орешкин рассказал о курсе рубля в следующем году
Спорт
Определены все участники 1/8 финала Лиги чемпионов
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Определены все участники 1/8 финала Лиги чемпионов

    1:52  7 Декабря 2017  /обновлено: 1:54  07 Декабря 2017
    51

    Определены все участники 1/8 финала Лиги чемпионов

    Москва, 7 декабря. Определились все участники 1/8 финала футбольной Лиги Чемпионов по итогам серии матчей этой среды. Отмечается, что российские клубы пробиться в плей-офф Лиги чемпионов не сумели.

    Московские «Спартак» и ЦСКА заняли третьи места в своих группах, поэтому они продолжат выступление в Лиге Европы.

    Победителями групп в плей-офф ЛЧ вышли: «Манчестер Юнайтед», ПСЖ, «Рома», «Барселона», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Бешикташ», «Тоттенхэм»

    Со второго места в плей-офф вышли: «Базель», «Бавария», «Челси», «Ювентус», «Шахтер», «Реал», «Порту» и «Севилья». 

    Жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов состоится 11 декабря.

    Ранее московский «Спартак» проиграл с разгромным счетом 7:0 английскому «Ливерпулю» пишет газета «Известия».

    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #футбол #лига чемпионов #жеребьевка
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть