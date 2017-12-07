Определены все участники 1/8 финала Лиги чемпионов
Москва, 7 декабря. Определились все участники 1/8 финала футбольной Лиги Чемпионов по итогам серии матчей этой среды. Отмечается, что российские клубы пробиться в плей-офф Лиги чемпионов не сумели.
Московские «Спартак» и ЦСКА заняли третьи места в своих группах, поэтому они продолжат выступление в Лиге Европы.
Победителями групп в плей-офф ЛЧ вышли: «Манчестер Юнайтед», ПСЖ, «Рома», «Барселона», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Бешикташ», «Тоттенхэм»
Со второго места в плей-офф вышли: «Базель», «Бавария», «Челси», «Ювентус», «Шахтер», «Реал», «Порту» и «Севилья».
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов состоится 11 декабря.
Ранее московский «Спартак» проиграл с разгромным счетом 7:0 английскому «Ливерпулю» пишет газета «Известия».