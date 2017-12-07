Конкуренты по предвыборной гонке признали Путина фаворитом

Москва, 7 декабря. Предполагаемые конкуренты действующего главы России Владимира Путина на президентских выборах 2018 года признали его одним из основных фаворитов.

В среду Путин объявил о своем решении принять участие в предстоящих выборах президента.

Представители российских политических сил и другие претенденты на пост президента РФ отнеслись к решению Путина противоречиво, но признали его шансы на победу большими.

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов высказал мнение, что борьба в президентской гонке развернется между командой КПРФ и действующим президентом. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, уже сообщивший о намерениях участвовать в выборах, считает, что реальными кандидатами на пост президента являются только он и Путин. Первый замруководителя думской фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов не исключил, что его партия поддержит действующего лидера РФ.

Телеведущая Ксения Собчак в среду на встрече с волонтерами заявила, что, по ее мнению, выборы выиграет Путин.



«Абсолютным фаворитом» предвыборной гонки Путина назвал также председатель Партии роста Борис Титов, который также уже высказал желание участвовать в выборах, сообщает РИА Новости.

Отметим, что Путина в его намерении баллотироваться поддержало преобладающее большинство других политических, общественных и культурных деятелей в России.

Выборы президента России пройдут в марте 2018 года.

Владимир Путин. Биография.