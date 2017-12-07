Безопасность сотрудников СМИ на Украине находится на очень низком уровне – Союз журналистов

Киев, 7 декабря. Власти Украины обеспечивают крайне низкий уровень безопасности журналистов в стране, заявил секретарь Национального союза журналистов Украины Валерий Макеев. Он рассказал, что почти каждую неделю поступают жалобы о нарушения прав представителей СМИ, а также несанкционированных обысках.

«Безопасность журналистов, к сожалению, находится на очень низком уровне. Каждую неделю что-то происходит», – заявил он.

По его словам, несанкционированные обыски вкупе с брутальным нарушением законодательства серьезно препятствуют журналистской деятельности на Украине.

Комментируя ситуацию вокруг блокирования телестудии NewsOne радикалами, Макеев отметил, что за подобные преступления, лица их совершающие, на Украине обычно не несут ответственности.

Напомним, что 3 декабря группа из 150 радикалов заблокировала один из въездов на территорию бизнес-центра, где находится телеканал NewsOne. Причиной акции стало недовольство радикалов словами собственника телеканала Евгения Мураева, который, выступая в эфире NewsOne, назвал «евромайдан» государственным переворотом.