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Горбачев прокомментировал решение Путина участвовать в выборах
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    Горбачев прокомментировал решение Путина участвовать в выборах

    1:27  7 Декабря 2017
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    Горбачев прокомментировал решение Путина участвовать в выборах

    Москва, 7 декабря. Президент России Владимир Путин является лидером, заслуженно пользующимся поддержкой населения страны и с этим необходимо считаться. С таким заявлением выступил бывший президент СССР Михаил Горбачев.

    Выступая на встрече с рабочими завода ГАЗ в Нижнем Новгороде, Путин заявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуры на выборах президента России в 2018 году.

    «Путин сегодня, действительно, лидер, который заслуженно пользуется поддержкой народа, и надо с этим считаться и, я думаю, на это надо ориентироваться – на что настроен народ», — приводит РИА Новости комментарий Горбачева.

    Горбачев отметил, что последние несколько лет обсуждалась возможность смены Путина на посту главы государства. По мнению бывшего президента СССР, Путин серьезно подошел к принятому им решению баллотироваться. Горбачев считает, что в данном случае сошлись мнения различных групп населения в том, что президенту нужен еще один сезон для работы на посту главы государства.

    Автор: Антон Зарубин
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    #выборы #путин #президент #горбачев
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