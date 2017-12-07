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Лавров обсудил с президентом Австрии развитие двусторонних отношений
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    Лавров обсудил с президентом Австрии развитие двусторонних отношений

    1:47  7 Декабря 2017
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    Лавров обсудил с президентом Австрии развитие двусторонних отношений

    Вена, 7 декабря. Пресс-служба президента Австрии сообщила, что президент страны Александер Ван дер Беллен и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудили ряд вопросов, касающихся развития двусторонних отношений Вены и Москвы.

    Сообщается, что в ходе встречи, прошедшей в австрийской столице в среду вечером, Ван дер Беллен и Лавров обсудили развитие экономических отношений и строительство газопровода «Северный поток-2».

    Отмечается, что также стороны рассмотрели роль Австрии как площадки для диалога между Западом и Востоком.

    Кроме того, собеседники обменялись мнениями о положении на Ближнем Востоке.

    Автор: Ирина Новикова
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    #австрия #сергей лавров #александер ван дер беллен
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