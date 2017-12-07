Сделать операцию, спасти жизнь: новые российские разработки в сфере медицины показали в Москве. ФАН-ТВ

В московском «Экспоцентре» проходит «Российская неделя здравоохранения». Масштабный проект в сфере охраны здоровья объединил тысячи экспертов и ведущих специалистов отрасли. По словам экспертов, в уходящем году в России наметился рост производства лекарств и медицинской техники, повысился уровень оснащенности клиник, квалификации врачей и стандартов лечения, которые не уступают самым современным мировым требованиям. Форум посетили корреспонденты ФАН-ТВ.

В рамках открытия «Российской недели здравоохранения» перед гостями и журналистами выступил Сергей Цыб, заместитель министра промышленности и торговли РФ:

– По первому полугодию 2017 года мы увидели более 23 % роста в сегменте экспорта, по сравнению с 2016 годом. И, если сравнить это с процентами, по которым вообще в принципе несырьевой экспорт в России растет, то, если по несырьевому экспорту в целом 16 % роста, по 23% в фармацевтике – это говорит о том, что мы, конечно, растем существенно быстрее в этой высокотехнологичной отрасли.

На площади в 4000 квадратных метров развернулась огромная выставка. Около 900 компаний со всей России и из 34-х стран демонстрируют последние достижения мировой и отечественной медицины. На стендах с медтехникой и оборудованием можно познакомиться с разработками в области лабораторной, реабилитационной, восстановительной медицины и лучевой диагностики.

Компания «Электрон» и Научно-исследовательский детский ортопедический институт имени Г.И. Турнера впервые представляют аппарат для трехмерного рентгеновского исследования стоп.

– Пациент встает сюда, – показывает Александр Элинсон, генеральный директор НИПК «Электрон». – Исследование может проводиться стоя либо сидя. Он может садиться на стул, аппарат вращается вокруг него на необходимое количество градусов, и врач у себя на мониторе получает трехмерное изображение. Такие приборы в мире только-только появляются. По сути, есть один-единственный аналог в США. Это – второй прибор в мире, сделан он полностью из всех отечественных комплектующих.

Владимир Кенис, руководитель отделения патологии стопы, заместитель директора Научно-исследовательского детского ортопедического института имени Г.И. Турнера (г. Санкт-Петербург), объяснил корреспонденту ФАН-ТВ, что видит врач во время исследования с помощью этого новейшего аппарата:

– Эти изображения чем-то похожи. Слева – это компьютерная томограмма одного и того же человека, сделанная, правда, с небольшими интервалами: сразу после травмы и через год после травмы. А это – сделано на том приборе, который вы только что видели. Если вы посмотрите на структуру костной ткани, то вы увидите, что оно гораздо более четкое.

– Какие перспективы для нас это открывает?

– Во-первых, это крайне необходимо для того, чтобы оценивать небольшие или сложные травмы стопы. При некоторых ситуациях, травмах стопы, обычная рентгенограмма не дает нам информации, необходимой для принятия хирургического решения. Процент не диагностированных повреждений достигает 70 % на обычной рентгенограмме. Когда мы не можем увидеть, сказать точно, есть ли перелом, есть ли разрыв связок, вам нужно идти в стационар.

– То есть, этот прибор будет прямо в травмпункте?

– Мы ожидаем, что этот прибор будет доступен для врачей травмпункта и значительно повысит информативность диагностики уже на первичном уровне.

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Группа компаний «Гаммамед» за два года разработала первую в России нейронавигационную систему, которая помогает хирургу проводить сложные операции на головном и спинном мозге. До этого подобные приборы поставлялись в медицинские учреждения страны из-за рубежа. Уникальная российская разработка открывает возможности импортозамещения. Об этом в интервью ФАН-ТВ рассказала ведущий научный сотрудник Дарья Долотова:

– Суть операции в том, что нам нужно очень точно, без права на ошибку, поставить винты. Чтобы нам ничего не сломать, не попасть в какие-нибудь нервные структуры, мы должны спланировать, где будут находиться эти винты.

– Красный и синий?

– Да, красный и синий, например. Здесь представлены две камеры, там же находится регистратор, он ловит свет, который отражается от маркеров. Когда мы уже реально прикрепили винт к инструменту, мы подсказываем, что нужно поменять угол, нужно подвинуть этот инструмент…

– Так, чтобы он встал на место проекции?

– Так, чтобы он четко встал на то место, которое мы запланировали.

Про то же устройство несколько слов добавил Андрей Гаврилов, заместитель директора по научной работе группы компаний «Гаммамед»:

– Если необходимо опухоль где-то там зондировать и обрабатывать где-то там внутри мозга, и этого не видно во время операции, даже вскрыв черепную коробку, то эта система при предварительной регистрации изображения, при магнитно-резонансной и компьютерно-томографической установке позволяет далее спланировать эту операцию. Мы уже прошли технические испытания, в настоящее время идет получение разрешения Министерства здравоохранения на применение этой системы уже непосредственно в клинике.

Широкий ассортимент российских товаров и услуг впечатляет разнообразием и новизной. Оборудование для реанимации и анестезиологии, приборы для физиотерапии, лекарства, БАДы, спортивная, эстетическая и лабораторная медицина. Впервые на выставке свои услуги представляют санатории, курорты и медицинские центры страны. Так, на «Российскую неделю здравоохранения» прибыл из города Саки, расположенного на территории полуострова Крым, главный врач санатория «Полтава-Крым» Александр Болотин:

– Когда Крым вернулся на Родину – в Россию, нам стало работать очень комфортно. Загрузка санатория значительно улучшилась. И, учитывая то, что мы – коммерческое предприятие, мы сейчас полностью перешли на коммерческую загрузку. Мы значительно улучшили работу санатория в период межсезонья, мы подумали о новых направлениях в санатории. Мы сейчас начали активно сотрудничать с Ассоциацией медицинской реабилитации города Санкт-Петербурга. Открываем в санатории новое направление: это будет ортопедия, травматология. Это будет нейрореабилитация, кардиореабилитация. То есть, другими словами, мы значительно поднимем качество нашего продукта.

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