Власти Сирии прокомментировали решение Трампа о признании Иерусалима столицей

Дамаск, 7 декабря. Администрация президента Сирии Башара Асада заявила, что официальный Дамаск не считает, что одно государство или президент может оказать влияние на судьбу Иерусалима.

В сообщении президентской администрации, опубликованном в микроблоге в Twitter, говорится, что судьба Иерусалима не находится в руках какого-либо государства или его главы, сообщает РИА Новости.

«Будущее Иерусалима не определяется одним государством или президентом, оно определяется его историей, волей и решимостью в достижении целей палестинского дела, которое будет жить в сознании арабской нации до основания палестинского государства со столицей в Иерусалиме», — отмечается в сообщении.

Ранее Газета.ру сообщала, что президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля.