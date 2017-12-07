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Власти Сирии прокомментировали решение Трампа о признании Иерусалима столицей
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    Власти Сирии прокомментировали решение Трампа о признании Иерусалима столицей

    1:25  7 Декабря 2017  /обновлено: 1:44  07 Декабря 2017
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    Власти Сирии прокомментировали решение Трампа о признании Иерусалима столицей

    Дамаск, 7 декабря. Администрация президента Сирии Башара Асада заявила, что официальный Дамаск не считает, что одно государство или президент может оказать влияние на судьбу Иерусалима.

    В сообщении президентской администрации, опубликованном в микроблоге в Twitter, говорится, что судьба Иерусалима не находится в руках какого-либо государства или его главы, сообщает РИА Новости.

    «Будущее Иерусалима не определяется одним государством или президентом, оно определяется его историей, волей и решимостью в достижении целей палестинского дела, которое будет жить в сознании арабской нации до основания палестинского государства со столицей в Иерусалиме», — отмечается в сообщении.

    Ранее Газета.ру сообщала, что президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля.

    Автор: Ирина Новикова
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    #сирия #башар асад #израиль #иерусалим
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