Пентагон назвал истинное число своих военных в Сирии

Вашингтон, 7 декабря. В Сирии остаются около двух тысяч военных США, а в Ираке — около 5,2 тысячи, сообщил в среду официальный представитель Пентагона Роб Мэннинг.

На брифинге Мэннинг сообщил журналистам, что министерство обороны США располагает силами примерно в 5200 военнослужащих в Ираке и около 2000 в Сирии.

Отметим, 16 ноября директор аппарата объединенного комитета начальников штабов генерал-лейтенант Кеннет Маккензи заявлял, что в Сирии находятся 503 американских военных. При этом подчеркивалось, что они не принимают непосредственного участия в боевых действиях.

В среду Минобороны РФ сообщило, что Сирия полностью освобождена от боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ), а последние террористы были уничтожены в Дейр-эз-Зоре. Пентагон выступил в заявлением, в котором не согласились с доводами российской стороны.

1 Организация запрещена на территории РФ.