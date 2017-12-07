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Пентагон назвал истинное число своих военных в Сирии
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    Пентагон назвал истинное число своих военных в Сирии

    1:19  7 Декабря 2017
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    Пентагон назвал истинное число своих военных в Сирии

    Вашингтон, 7 декабря. В Сирии остаются около двух тысяч военных США, а в Ираке — около 5,2 тысячи, сообщил в среду официальный представитель Пентагона Роб Мэннинг.

    На брифинге Мэннинг сообщил журналистам, что министерство обороны США располагает силами примерно в 5200 военнослужащих в Ираке и около 2000 в Сирии.

    Отметим, 16 ноября директор аппарата объединенного комитета начальников штабов генерал-лейтенант Кеннет Маккензи заявлял, что в Сирии находятся 503 американских военных. При этом подчеркивалось, что они не принимают непосредственного участия в боевых действиях.

    Пентагон назвал истинное число своих военных в Сирии

    В среду Минобороны РФ сообщило, что Сирия полностью освобождена от боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ), а последние террористы были уничтожены в Дейр-эз-Зоре. Пентагон выступил в заявлением, в котором не согласились с доводами российской стороны.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Олеся Волкова
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    #сша #сирия #пентагон #дейр-эз-зор
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