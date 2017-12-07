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«Спартак» потерпел историческое поражение от английского «Ливерпуля»
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    «Спартак» потерпел историческое поражение от английского «Ливерпуля»

    1:07  7 Декабря 2017  /обновлено: 1:08  07 Декабря 2017
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    «Спартак» потерпел историческое поражение от английского «Ливерпуля»

    Ливерпуль, 7 декабря. Английский «Ливерпуль» одержал победу в матче с московским «Спартаком» с разгромным счетом 7:0.

    Игра состоялась в Ливерпуле.

    В составе английской команды отличились Филиппе Коутиньо (4-я минута — с пенальти, 15, 50), Роберто Фирмино (19), Садио Мане (47, 76) и Мохаммед Салах (86).

    Отмечается, что данное поражение является самым крупным в истории «Спартака». До этого московский клуб уже проигрывал «Ливерпулю» со счетом 5:0 в 2002 году на групповом этапе Лиги чемпионов, пишет газета «Известия».

    В итоге «Спартак» занял третье место, тем самым обеспечив себе выступление в весенней стадии Лиги Европы.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #футбол #лига чемпионов #спартак #ливерпуль
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