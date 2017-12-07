«Спартак» потерпел историческое поражение от английского «Ливерпуля»

Ливерпуль, 7 декабря. Английский «Ливерпуль» одержал победу в матче с московским «Спартаком» с разгромным счетом 7:0.

Игра состоялась в Ливерпуле.

В составе английской команды отличились Филиппе Коутиньо (4-я минута — с пенальти, 15, 50), Роберто Фирмино (19), Садио Мане (47, 76) и Мохаммед Салах (86).

Отмечается, что данное поражение является самым крупным в истории «Спартака». До этого московский клуб уже проигрывал «Ливерпулю» со счетом 5:0 в 2002 году на групповом этапе Лиги чемпионов, пишет газета «Известия».

В итоге «Спартак» занял третье место, тем самым обеспечив себе выступление в весенней стадии Лиги Европы.