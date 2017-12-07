Львовские журналисты через суд заставили СБУ обнародовать декларации сотрудников

Киев, 7 декабря. Львовский апелляционный административный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы сотрудников Службы безопасности Украины и оставил в силе обязательства обнародовать декларации работников спецслужбы.

Как сообщает агентство «Наши деньги. Львов», по данным суда, представитель СБУ при рассмотрении жалобы каждый раз по-новому объясняла отказ в предоставлении информации.

В мае суд удовлетворил иск журналистки издания «Наши деньги. Львов» Юлии Костюк к СБУ по делу об отказе в предоставлении деклараций о доходах.

В частности, речь шла об отказе предоставить копии деклараций начальника ГУ СБУ в Ивано- Франковской области Петра Дидуха и его заместителей. В ведомстве такое решение объяснили гостайной. На решение суда о необходимости обнародовать декларации СБУ подала апелляционную жалобу.

Ранее телеканал RT сообщал о том, что группа журналистов установила, что президент Украины Петр Порошенко и его бизнес-партнеры — депутат Верховной рады Игорь Кононенко и замглавы секретаря СНБО Олег Гладковский — не сообщили в своих декларациях об элитных виллах на побережье Коста-Дель-Соль в Испании.