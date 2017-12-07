Порошенко намерен заблокировать все оппозиционные СМИ к 2018 году – журналист

Киев, 7 декабря. К 2018 году на Украине может не остаться СМИ, позволяющих себе критику режима украинского президента Петра Порошенко. Об этом заявил журналист Руслан Коцаба.

Выступая на круглом столе в Киеве, Коцаба прокомментировал блокирование неизвестными в балаклавах телестудии канала NewsOne, а также недавние высказывания генерального прокурора Украины Юрия Луценко о необходимости ужесточения борьбы с «пророссийскими СМИ».

«Все идет к тому, что все оппозиционные СМИ полностью заблокируют до Нового года. В этом как разница с тем, что было четыре года назад. Потому что в 2013 году 90% СМИ были против Януковича. Сейчас 90% занимаются медиа-лизингом, от слова «лизать». То есть, они не критикуют власть», — заявил Коцаба.

Напомним, в это воскресенье группа неизвестных в балаклавах заблокировала здание телеканала NewsOne в Киев. Свои действия они объяснили несогласием с политикой телеканала. Также они потребовали извинения от депутата парламента и собственника телеканала Евгения Мураева, который назвал «евромайдан» государственным переворотом.