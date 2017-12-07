Сирия: эксперты ООН оценят гуманитарную ситуацию в Дейр-эз-Зоре

ООН, 7 декабря. ООН направит экспертов в сирийский Дейр-эз-Зор для оценки ситуации в городе и положения его жителей, сообщил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

«Запланирована следующая миссия, которая оценить количество нуждающихся в поддержке людей и тип необходимой помощи», — сказал представитель генсека в интервью РИА Новости.

В понедельник сообщалось, что представители российского Центра по примирению враждующих сторон и ООН в Сирии изучили гуманитарную обстановку в Дейр-эз-Зоре. Ожидалось, что представители ООН подготовят предложения по взаимодействию.

Хак сообщил также, что эксперты доложили об «обширных разрушениях и наличии неразорвавшихся снарядов».

В среду стало известно, что САР полностью освобождена от боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ), а последние террористы были уничтожены в Дейр-эз-Зоре. RT описал, как будет развиваться ситуация в Сирии после разгрома ИГ1.

1 Организация запрещена на территории РФ.