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Террористы бегут из Сирии и Ирака в Северную Африку – СМИ
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    Террористы бегут из Сирии и Ирака в Северную Африку – СМИ

    0:30  7 Декабря 2017
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    Террористы бегут из Сирии и Ирака в Северную Африку – СМИ

    Дамаск, 7 декабря. Боевики террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России) начали массовое отступление из Сирии и Ирака в Египет и другие страны Северной Африки после серии крупных военных поражений на Ближнем Востоке.

    За последние несколько дней об отступлении террористов неоднократно сообщали турецкие и курдские СМИ. По их данным, террористы ИГ скрытно пробираются через Сирию, чтобы добраться до Северной Африки, пишет издание «Аль-Масдар».

    Предполагается, что боевики ИГ могут получать поддержку со стороны третьих лиц, чтобы покинуть регион.

    Напомним, что ранее сообщалось о предположительном заявлении от имени главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади. Который призвал террористов собраться в Южной части Ливии, чтобы подготовить нападения на страны в Северной Африке и занять площадь, равносильную утерянной в Сирии и Ираке.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Антон Зарубин
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    #сирия #иг #ирак #африка
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