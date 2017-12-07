Террористы бегут из Сирии и Ирака в Северную Африку – СМИ

Дамаск, 7 декабря. Боевики террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России) начали массовое отступление из Сирии и Ирака в Египет и другие страны Северной Африки после серии крупных военных поражений на Ближнем Востоке.

За последние несколько дней об отступлении террористов неоднократно сообщали турецкие и курдские СМИ. По их данным, террористы ИГ скрытно пробираются через Сирию, чтобы добраться до Северной Африки, пишет издание «Аль-Масдар».

Предполагается, что боевики ИГ могут получать поддержку со стороны третьих лиц, чтобы покинуть регион.

Напомним, что ранее сообщалось о предположительном заявлении от имени главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади. Который призвал террористов собраться в Южной части Ливии, чтобы подготовить нападения на страны в Северной Африке и занять площадь, равносильную утерянной в Сирии и Ираке.

1 Организация запрещена на территории РФ.