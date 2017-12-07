Двигатель имеет некоторые тонкости – эксперт о новом Су-57

Москва, 7 декабря. Российский военный истребитель пятого поколения проекта ПАК ФА, получивший обозначение СУ-57, успешно совершил первый полет с установленным на него двигателем второго поколения, который эксплуатируется под обозначением «Изделие 30».

Как отметил глава «Альянса авиационных технологий Авинтел» Виктор Прядка, использование нового двигателя существенно улучшило скоростные характеристики машины одновременно с существенной экономией топлива.

«Поэтому эксплуатационные качества самолета и его боевые возможности будут повышены», – отметил эксперт.

Серийные истребители Су-57 начнут поступать в войска в лишь после 2028 года. Главной причиной задержки эксперт назвал необходимость отладки нового двигателя «Изделия 30». Кроме того, силовая установка должна пройти ряд тестов.

«В турбореактивном двигателе есть некоторые тонкости, заключающиеся в изготовлении лопаток компрессора и турбины», – объяснил Прядка.

Как сообщается, два новых двигателя позволяют Су-57 развить тягу до 36 тысяч килограмм в секунду. Ближайший конкурент российского истребителя F-22 Raptor обладает двигателями, которые могут выдавать лишь около 32 тысяч килограмм в секунду. Однако главным преимуществом Су-57 является его высокая маневренность: «Изделие 30» позволяет отклонять вектор тяги по все ракурсам.