Стало известно, кто оплатит расходы спортсменов РФ на Олимпиаде-2018

Лозанна, 7 декабря. Расходы на участие российских спортсменов на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, где они смогут выступить в нейтральном статусе, возьмет на себя Международный олимпийский комитет, сообщил журналистам президент организации Томас Бах.

По словам главы МОК, российские спортсмены не будут отличаться от представителей других стран, участвующих в Играх-2018. Их разместят и будут кормить также бесплатно. Помимо это, как сообщает RT, Комитет оплатит часть расходов на обслуживающий персонал.

Во вторник исполком МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет России. «Чистые» российские спортсмены, согласно решению МОК, смогут выступить на Олимпиаде под олимпийским флагом.

В среду президент России Владимир Путин сообщил, что власти не будут препятствовать отправке российских спортсменов на Игры в Пхенчхане.