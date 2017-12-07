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Стало известно, кто оплатит расходы спортсменов РФ на Олимпиаде-2018
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    Стало известно, кто оплатит расходы спортсменов РФ на Олимпиаде-2018

    0:09  7 Декабря 2017
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    Стало известно, кто оплатит расходы спортсменов РФ на Олимпиаде-2018

    Лозанна, 7 декабря. Расходы на участие российских спортсменов на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, где они смогут выступить в нейтральном статусе, возьмет на себя Международный олимпийский комитет, сообщил журналистам президент организации Томас Бах.

    По словам главы МОК, российские спортсмены не будут отличаться от представителей других стран, участвующих в Играх-2018. Их разместят и будут кормить также бесплатно. Помимо это, как сообщает RT, Комитет оплатит часть расходов на обслуживающий персонал.

    Стало известно, кто оплатит расходы спортсменов РФ на Олимпиаде-2018

    Во вторник исполком МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет России. «Чистые» российские спортсмены, согласно решению МОК, смогут выступить на Олимпиаде под олимпийским флагом. 

    В среду президент России Владимир Путин сообщил, что власти не будут препятствовать отправке российских спортсменов на Игры в Пхенчхане.

    Автор: Олеся Волкова
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    #путин #мок #бах #олимпиада-2018
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