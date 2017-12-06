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Резолюция об импичменте Трампу заблокирована Конгрессом США
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    Резолюция об импичменте Трампу заблокирована Конгрессом США

    23:58  6 Декабря 2017
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    Резолюция об импичменте Трампу заблокирована Конгрессом США

    Вашингтон, 7 декабря. Американский Конгресс отклонил резолюцию о вынесении импичмента президенту США Дональду Трампу.

    Резолюция была подготовлена членом палаты представителей демократом Элом Грином, который заявил, что президентство Трампа привело к росту ненависти и расизма.

    Инициатива Грина не получила поддержки у других членов палаты представителей. За резолюцию проголосовали 58 человек, 364 конгрессмена высказались против.

    Против резолюции об импичменте высказались не только республиканцы, но и значительная часть демократов. Как подчеркнул лидер демократов в палате представителей Нэнси Пелоси и ее заместитель Стени Хойер, «сейчас не время рассматривать статьи импичмента».

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #сша #трамп #импичмент #конгресс
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