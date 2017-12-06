Резолюция об импичменте Трампу заблокирована Конгрессом США

Вашингтон, 7 декабря. Американский Конгресс отклонил резолюцию о вынесении импичмента президенту США Дональду Трампу.

Резолюция была подготовлена членом палаты представителей демократом Элом Грином, который заявил, что президентство Трампа привело к росту ненависти и расизма.

Инициатива Грина не получила поддержки у других членов палаты представителей. За резолюцию проголосовали 58 человек, 364 конгрессмена высказались против.

Против резолюции об импичменте высказались не только республиканцы, но и значительная часть демократов. Как подчеркнул лидер демократов в палате представителей Нэнси Пелоси и ее заместитель Стени Хойер, «сейчас не время рассматривать статьи импичмента».