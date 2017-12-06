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Политика
Ильичев назвал Киев «первым клиентом» трибунала по Донбассу 
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    Ильичев назвал Киев «первым клиентом» трибунала по Донбассу 

    23:52  6 Декабря 2017
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    Ильичев назвал Киев «первым клиентом» трибунала по Донбассу 

    ООН, 6 декабря. Нынешние киевские власти должны стать «первыми клиентами правосудия» в случае, если Украина захочет воспользоваться опытом Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) для расследования событий в Донбассе, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Петр Ильичев.

    Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном деятельности МТБЮ, дипломат прокомментировал высказывания украинского постпреда Владимира Ельченко. Тот ранее выразил надежду, что «серьезные нарушения прав человека, совершенные в ходе продолжающейся вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, не останутся безнаказанными». 

    Ильичев заявил, что делегация Украины «использовала заседание Совета Безопасности, чтобы отвлечь внимание от обсуждающихся вопросов». 

    Политик напомнил украинской делегации, что киевские власти развязали войну против собственного народа на юго-востоке страны, что привело к многочисленным жертвам.

    «Если украинская делегация хочет воспользоваться опытом МТБЮ для привлечения виновных к ответственности, то первыми клиентами правосудия в этом случае должны стать нынешние власти в Киеве и их пособники», — подчеркнул зампостпреда РФ.

    Ельченко в ответ потребовал «прекратить агрессию» против Украины.

    Ильичев назвал Киев «первым клиентом» трибунала по Донбассу 

    Автор: Олеся Волкова
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    #донбасс #украина #совбезоон #мтбю
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