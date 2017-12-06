Террористы все еще не побеждены в зоне ответственности США в Ираке – МО РФ

Москва, 6 декабря. Боевики террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России), все еще не побеждены в зоне США в Ираке. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Поэтому, если ИГИЛ1, как упоминает представитель Пентагона, еще где-то и не побежден, то как раз в зоне прямой ответственности США на территории Ирака. Однако по каким-то причинам США годами в упор не видят это «бревно» в своем глазу», – приводит слова Конашенкова «Газета.ru».

Также он добавил, что заявления американских военных о якобы не побежденном ИГ в Сирии являются искусственным предлогом для Пентагона оставить свои войска на территории Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.