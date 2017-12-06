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Террористы все еще не побеждены в зоне ответственности США в Ираке – МО РФ
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    Террористы все еще не побеждены в зоне ответственности США в Ираке – МО РФ

    23:37  6 Декабря 2017
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    Террористы все еще не побеждены в зоне ответственности США в Ираке – МО РФ

    Москва, 6 декабря. Боевики террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России), все еще не побеждены в зоне США в Ираке. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

    «Поэтому, если ИГИЛ1, как упоминает представитель Пентагона, еще где-то и не побежден, то как раз в зоне прямой ответственности США на территории Ирака. Однако по каким-то причинам США годами в упор не видят это «бревно» в своем глазу», –  приводит слова Конашенкова «Газета.ru».

    Также он добавил, что заявления американских военных о якобы не побежденном ИГ в Сирии являются искусственным предлогом для Пентагона оставить свои войска на территории Сирии.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Антон Зарубин
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    #сирия #минобороны рф #ирак #пентагон #конашенков
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