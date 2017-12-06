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Военным США запрещено сотрудничать с Россией – Пентагон
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    Военным США запрещено сотрудничать с Россией – Пентагон

    23:20  6 Декабря 2017
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    Военным США запрещено сотрудничать с Россией – Пентагон

    Вашингтон, 6 декабря. Совместная работа России и США по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»1  (ИГ1, запрещена в России), потребует обсуждений на высоком уровне. Военным США такое сотрудничество запрещено, заявил представитель Пентагона.

    Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, выступая на ежегодном брифинге для иностранных военных атташе, заявил, что Минобороны России готово вести диалог с американской стороной.

    «В настоящий момент масштаб наших дискуссий с русскими на военном уровне по сути дела - предотвращение конфликтов в ходе наших операций. Нам не разрешено осуществлять реальное сотрудничество законом. Так что я думаю, такого рода дискуссии должны происходить на уровне высокого руководства или на дипломатическом уровне. Сейчас нам запрещено такого рода взаимодействие», – приводит слова представителя американского военного ведомства РИА Новости.

    Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков выступил с заявлением, в котором призывал Вашингтон убрать ограничения на контакты с Россией по военной линии.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Антон Зарубин
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    #сша #пентагон #военные #контакты
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