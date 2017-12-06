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В ОП оценили потраченные Россией ресурсы на операцию в Сирии
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    В ОП оценили потраченные Россией ресурсы на операцию в Сирии

    23:21  6 Декабря 2017
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    В ОП оценили потраченные Россией ресурсы на операцию в Сирии

    Москва, 6 декабря. Полный разгром террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) в Сирии говорит о том, что Россия выполнила все задачи, которые ставила перед собой, причем затратила на это относительно небольшие ресурсы, заявил зампредседателя комиссии Общественной палаты по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Максим Григорьев.

    Григорьев подчеркнул, что Россия, по сравнению с американцами, потратила на операцию относительно небольшие ресурсы. И это свидетельствует о высоком уровне развития российских вооруженных сил.  

    «Задачи, которые ставились — сохранить Сирию в качестве единого государства, борьба и победа над ИГ1 — в значительной мере достигнуты», — цитирует слова Григорьева РИА Новости.

    В ОП оценили потраченные Россией ресурсы на операцию в Сирии

    В среду президент РФ Владимир Путин сообщил о полном разгроме террористов ИГ на обоих берегах реки Евфрат в Сирии. Отметим, как сообщала «Газета.ру», после представитель Пентагона Эрик Пэхон сообщил, что его ведомство не соглашается с заявлением российского президента.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Олеся Волкова
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    #сирия #иг #вксрф #исламскоегосударство
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