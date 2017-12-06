Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Минобороны РФ ответило на слова Пентагона о «непобежденных» террористах в САР
Украина
Закупленный в США Украиной уголь оказался некачественным и неэкологичным
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Закупленный в США Украиной уголь оказался некачественным и неэкологичным

    22:50  6 Декабря 2017
    39

    Закупленный в США Украиной уголь оказался некачественным и неэкологичным

    Киев, 6 декабря. Закупленный Украиной американский уголь оказался некачественным – в нем обнаружилось повышенное содержание серы, что делает его опасным для окружающей среды и здоровья людей.

    Как заявил бывший член Нацкомиссии регулирования энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус, закупленный в США уголь содержит большое количество серы. Это делает его использование опасным для окружающей среды.

    По его словам, при закупке антрацита украинские власти руководствовались в первую очередь ценой – американский уголь оказался самым дешевым. Однако лишь теперь стало ясно, что его дешевизна была обусловлена низким качеством и большим содержанием серы, пишет «Газета.ru»

    Как отметил Герус, в американском угле содержится 3,3% серы, что в 3,5 раза больше допустимой нормы. Он указал, что такой антрацит запрещен к использованию во всех странах Европы.

     

     

    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сша #украина #уголь #сера #герус
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть