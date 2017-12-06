Закупленный в США Украиной уголь оказался некачественным и неэкологичным

Киев, 6 декабря. Закупленный Украиной американский уголь оказался некачественным – в нем обнаружилось повышенное содержание серы, что делает его опасным для окружающей среды и здоровья людей.

Как заявил бывший член Нацкомиссии регулирования энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус, закупленный в США уголь содержит большое количество серы. Это делает его использование опасным для окружающей среды.

По его словам, при закупке антрацита украинские власти руководствовались в первую очередь ценой – американский уголь оказался самым дешевым. Однако лишь теперь стало ясно, что его дешевизна была обусловлена низким качеством и большим содержанием серы, пишет «Газета.ru»

Как отметил Герус, в американском угле содержится 3,3% серы, что в 3,5 раза больше допустимой нормы. Он указал, что такой антрацит запрещен к использованию во всех странах Европы.