Захарова призвала журналистку из США не обманывать читателей выдумками о России 

Москва, 6 декабря. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала представителей СМИ из США не обманывать американскую публику, заявляя о тяжелых условиях для работы иностранных журналистов в России.

Во время брифинга Захарова рассказала журналистам об их коллеге из журнала «Внешняя политика» по имени Эми Фэрри Ротманс. По словам дипломата, представительницу СМИ видели в здании МИД РФ лишь один раз, когда выдавали аккредитационное удостоверение. С тех пор она не посетила ни одного брифинга.

Захарова возмутилась статьей Ротманс под названием «Дональд Трамп испытывает терпение иностранных журналистов в Москве», в которой написано, что для иностранных журналистов настало худшее время.

«Комментарии им, то есть вам, не дают, — пояснила представитель МИДа — Возможно, Эми будет удивлена, но нужно как-то обозначить себя, отправить письмо, факс. Мы не нашли ни одного запроса от нее. Эми, мы здесь, где вы? Мы ждем вас. Мы хотим исправиться!»

После этого представители МИД обзвонили сто иностранных журналистов, работающих в Москве, с вопросом о том, сложно ли им работать и жить в России. По словам Захаровой, «все ответили, что нормально им живется».

Захарова еще раз пригласила Ротманс в МИД и призвала «не обманывать американскую публику».

Как сообщал телеканал RT, ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала слова американского посла в России Джона Хантсмана, который заявил, что лишение аккредитации телеканала в конгрессе США не имеет отношения к закону об иностранных агентах.