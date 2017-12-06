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Россия
Минобороны РФ ответило на слова Пентагона о «непобежденных» террористах в САР
Новости Сирии
Глава СПЧ выразил уверенность, что РФ будет и дальше помогать Сирии 
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    Глава СПЧ выразил уверенность, что РФ будет и дальше помогать Сирии 

    22:32  6 Декабря 2017
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    Глава СПЧ выразил уверенность, что РФ будет и дальше помогать Сирии 

    Москва, 6 декабря. Россия не оставит сирийский народ без поддержки даже после разгрома террористов, заявил глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.
     
    Федотов выразил мнение, что российская сторона и после разгрома террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) «не оставит сирийский народ без своей поддержки». Он отметил, что предстоит долгий и сложный процесс восстановления страны.

    По мнению главы СПЧ, для решения многих социальных проблем большую помощь могло бы оказать российское гражданское общество.

    «Мы не можем сказать «дело сделано» и умыть руки, мы обязаны помогать братскому сирийскому народу и дальше. Мы помогли в войне, мы должны помогать и в мире», — цитирует слова Федотова РИА Новости.

    Глава СПЧ выразил уверенность, что РФ будет и дальше помогать Сирии 

    В среду Путин сообщил журналистам о том, что министр обороны РФ доложил ему о полном разгроме террористов ИГ1 на обоих берегах реки Евфрат в Сирии. Позднее, как сообщала «Газета.ру», представитель Пентагона Эрик Пэхон сообщил, что его ведомство не соглашается с заявлением российского президента.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Олеся Волкова
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    #путин #сирия #игил #исламскоегосударство #федотов
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