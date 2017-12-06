Глава СПЧ выразил уверенность, что РФ будет и дальше помогать Сирии 

Москва, 6 декабря. Россия не оставит сирийский народ без поддержки даже после разгрома террористов, заявил глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.



Федотов выразил мнение, что российская сторона и после разгрома террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) «не оставит сирийский народ без своей поддержки». Он отметил, что предстоит долгий и сложный процесс восстановления страны.

По мнению главы СПЧ, для решения многих социальных проблем большую помощь могло бы оказать российское гражданское общество.

«Мы не можем сказать «дело сделано» и умыть руки, мы обязаны помогать братскому сирийскому народу и дальше. Мы помогли в войне, мы должны помогать и в мире», — цитирует слова Федотова РИА Новости.

В среду Путин сообщил журналистам о том, что министр обороны РФ доложил ему о полном разгроме террористов ИГ1 на обоих берегах реки Евфрат в Сирии. Позднее, как сообщала «Газета.ру», представитель Пентагона Эрик Пэхон сообщил, что его ведомство не соглашается с заявлением российского президента.

1 Организация запрещена на территории РФ.