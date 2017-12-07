Сирия, 7 декабря. После уничтожения ИГ1 в Дейр-эз-Зоре САА и ВКС РФ сконцентрируют усилия на зачистке провинции Хама от «Джебхат ан-Нусры»***. Курды захватили город Хаджин на восточном берегу Евфрата. Боевики-исламисты наращивают боевую мощь в районе Джобар на окраине Дамаска, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: готовятся зачистить последний крупный анклав ИГИЛ1 на границе провинций Хомс и Дейр-эз-Зор при помощи ВКС РФ; намерены сконцентрировать усилия на уничтожении террористов «Тахрир аш-Шам» в Хаме и Дамаске.

«Исламское государство» (ИГИЛ): штурмует подконтрольное «Ан-Нусре» поселение Абу Аджва к северо-востоку от Хамы.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»1): вместе с союзниками укрепляет позиции на линии разграничения с САА в районе Джобар на восточной окраине Дамаска.

Курды: установили контроль над городом Хаджин на восточном побережье Евфрата на юге провинции Дейр-эз-Зор.

Провинция Дамаск

Главари исламистских группировок, базирующихся в Восточной Гуте, перебросили дополнительные отряды боевиков, а также необходимые материально-технические средства ближе к линии соприкосновения с Сирийской арабской армией (САА) на окраине района Джобар, расположенного на востоке Дамаска, передает на своей странице в Twitter (@jacksanders1965) военный источник. Кроме того, в предместьях столицы была вырыта новая сеть подземных туннелей для быстрой переброски сил и ресурсов, а также для неожиданного выхода в тыл правительственных войск САР. Таким образом, исламисты намерены удержать свой анклав в окрестностях Дамаска, который находится под их контролем практически с самого начала сирийского кризиса — с 2011-го года. При этом в данном районе дислоцируются, в частности, боевики террористической организации «Джебхат ан-Нусра».

Провинция Дейр-эз-Зор

Подразделения правительственных войск САР и российские ВКС готовятся к завершающей фазе операции против боевиков «Исламского государства»1. Под контролем террористов остается анклав в Сирийской пустыне, охватывающий территории на юго-востоке провинции Хомс и на юго-западе Дейр-эз-Зора. По информации новостного Twitter-канала (@Syria_Hezb_Iran), общая площадь данного района, где сохраняется присутствие остатков отрядов ИГИЛ, составляет чуть больше девяти тысяч квадратных километров. Ранее боевая авиация РФ и военнослужащие САА завершили зачистку правого берега Евфрата между Меядином и Абу Кемалем и тем самым сформировали «котел» к западу от реки.

Между тем курдские бойцы Сирийских демократических сил (SDF)**** заняли город Хаджин, расположенный на восточном побережье Евфрата на юге региона. Об этом сообщает курдский источник в сети Twitter (@QSD_Jabha). Однако, как отмечают многие местные активисты, продвижение курдов в этом районе осуществляется почти без препятствий, поскольку между командованием SDF и лидерами ИГ существуют определенные договоренности относительно контроля над восточной частью провинции Дейр-эз-Зор. Напомним, «Демократические силы» действуют при поддержке международной коалиции во главе с Соединенными Штатами.

Провинция Хама

Как передает информационный канал в Twitter (@Syriawar2017), командование сирийской армии после почти окончательной победы над ИГИЛ в Дейр-эз-Зоре, ставшей возможной благодаря помощи ВКС РФ, намерены сконцентрировать усилия на зачистке районов провинций Хама и Дамаск от террористов «Хайят Тахрир аш-Шам». Ранее сообщалось, что в Хаму в скором времени будут передислоцированы подразделения САА, возглавляемые бригадным генералом Сухейлем Аль-Хасаном. В этом регионе правительственные силы САР также действуют при поддержке российской авиационной группировки. Сегодня сирийские войска, кроме того, вошли в город Рахаджан, являющий главным оплотом «Джебхат Фатх аш-Шам» на северо-востоке провинции.

Террористы ИГИЛ, которым недавно удалось повторно сформировать небольшой анклав к северо-востоку от административного центра региона, продолжают атаковать позиции отрядов «Ан-Нусры» в этом районе. Согласно сведениям Qalaat Al Mudiq, боевики «Исламского государства» в настоящий момент штурмуют населенный пункт Абу Аджва, находящийся в предместьях города Каср Ибн Вардан. Накануне вечером джихадистам ИГ также удалось отбить у «Тахрир аш-Шам» один из близлежащих поселков в этой части провинции.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)