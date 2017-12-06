Вылеты из Симферополя приостановлены из-за подозрительного предмета на ВПП

Симферополь, 6 декабря. Вылеты из аэропорта Симферополя были приостановлены из-за подозрительного предмета на взлетной полосе. Об этом сообщает РИА Новости.

Пассажирам рейса Симферополь-Москва сообщили, что вылет самолета задерживается из-за «подозрительного предмета на взлетной полосе». В объявлении было указано, что на полосе будут проводиться ремонтные работы.

Сейчас самолет, рейса Симферополь-Москва стоит на рулежной полосе перед выездом на взлетную полосу, ожидая разрешения на взлет.