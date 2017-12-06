Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Минобороны РФ ответило на слова Пентагона о «непобежденных» террористах в САР
Происшествия
Вылеты из Симферополя приостановлены из-за подозрительного предмета на ВПП
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Вылеты из Симферополя приостановлены из-за подозрительного предмета на ВПП

    22:19  6 Декабря 2017
    39

    Вылеты из Симферополя приостановлены из-за подозрительного предмета на ВПП

    Симферополь, 6 декабря. Вылеты из аэропорта Симферополя были приостановлены из-за подозрительного предмета на взлетной полосе. Об этом сообщает РИА Новости.

    Пассажирам рейса Симферополь-Москва сообщили, что вылет самолета задерживается из-за «подозрительного предмета на взлетной полосе». В объявлении было указано, что на полосе будут проводиться ремонтные работы.

    Сейчас самолет, рейса Симферополь-Москва стоит на рулежной полосе перед выездом на взлетную полосу, ожидая разрешения на взлет.  

     

    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #самолет #аэропорт #предмет #симферполь
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть