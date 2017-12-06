Глава МОК принял к сведению заявление Путина о выступлении атлетов РФ на Играх-2018

Лозанна, 6 декабря. Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что принял к сведению заявление президента РФ Владимира Путина относительно выступления российских спортсменов на Олимпийских играх в Пхенчхане под олимпийским флагом.

Накануне МОК допустил российских спортсменов до участия в Олимпиаде-2018 только под олимпийским флагом. В среду Путин заявил, что российские власти не будут препятствовать отправке российских спортсменов на Олимпиаду в Пхенчхане.

Бах на пресс-конференции сообщил журналистам, что не обсуждал с российским президентом решение МОК.

«Сегодня я принял к сведению его заявление в прессе», — заявил глава МОК.

Бах также сообщил, что знает о предстоящем 12 декабря совещании с участием российских олимпийцев, где должно быть принято решение о поездке в Пхенчхан.

«Уверен, что «чистые» спортсмены из России воспользуются предоставленным им шансом и поедут в Корею, представляя новое поколение «чистых» российских атлетов», — заявил Бах.

Напомним, накануне глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Михаил Дегтярев сообщил, что решение об участии в Олимпиаде в 2018 году будет принимать собрание олимпийцев 12 декабря.

Многие политики и чиновники однозначно высказались за бойкот Олимпиады-2018, сообщала «Газета.ру». В частности, сенатор Алексей Пушков заявил, что выступление российской сборной под нейтральным флагом стало бы унижением для страны.