Сирия итоги за сутки на 7 декабря 06.00: ВКС РФ обеспечили зачистку от ИГ провинции Дейр-эз-Зор, при взрывах мин ИГ в Ракке погибло четыре человека

Сирия, 7 декабря. САА при поддержке ВКС РФ освободила от ИГ1 провинцию Дейр-эз-Зор, при взрывах мин ИГ в Ракке погибло четыре человека, под огнем ВВС международной коалиции в Хасаке пострадал ребенок. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по «Ан-Нусре» в Алеппо, Идлибе и Хаме, обеспечивают продвижение САА в Дейр-эз-Зоре.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске, ведут бои с «Тахрир аш-Шам» в Хаме, при поддержке ВКС РФ освободили от ИГ западный берег Евфрата.

«Исламское государство»: контратакует САА и союзников в Дейр-эз-Зоре, противостоит ССА в Даръа.

«Тахрир аш-Шам»: противостоит САА в Дамаске, Алеппо и Хаме.

«Ахрар аш-Шам»: ведет бои с САА в Харасте.

Сирийская свободная армия (ССА): потеряла нескольких боевиков ранеными в Эль-Кунейтре, ведет бои с ИГ на западе провинции Даръа.

Курды: ведут обстрел позиций ВС Турции в Алеппо, арестовали нескольких жителей Хасаки.

Международная коалиция: нанесла удары по мирному поселению Хасаки, в результате чего был ранен ребенок.

Провинция Дамаск

В течение дня Сирийская арабская армия (САА) вела артиллерийский обстрел зон дислокации радикальных антиправительственных группировок в районах населенных пунктов Арбин и Дума, расположенных в Восточной Гуте. Об этом писало Smart News Agency. Кроме того, в Харасте возобновились столкновения между армией САР и боевиками «Ахрар аш-Шам» за контроль над складом военной техники, передавало Smart News Agency.

На юго-западе региона продолжились боестолкновения сирийской армии с «Тахрир аш-Шам». По данным местного источника в социальной сети Twitter (@S_A_Agency), правительственные войска нанесли ракетные удары по опорным пунктам террористов «Джебхат ан-Нусры» в районах Магар аль-Мир и недалеко от Бейт Джинна. Также военные действия были зафиксированы в районе стратегической высоты Тель Бардая.

Боевики радикальных вооруженных формирований снова открыли минометный огонь по сирийской столице, передавал один из местных источников в социальной сети Twitter (@eajil1). По данным автора публикации, два снаряда, выпущенных антиправительственными группировками, упали на площади Аль-Аббасин. Сообщений о жертвах среди мирных жителей не поступало.

Провинция Алеппо

В южной части провинции Алеппо продолжились перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками группировки «Джебхат Фатх аш-Шам»1, передавал военный Telegram-канал (@NRVR11). Также по данным источника в сети Telegram (@NRVR11), ВВС Сирии совместно с ВКС РФ нанесли удары по зонам дислокации радикальных исламистов в районах населенных пунктов Хамидия, Таль Ахмар, Абу Духур, Сияла, Рамла и Ар-Рашидия.

Бои между радикалами и солдатами армии САР отмечались также недалеко от населенного пункта Абу Рувейль, писал местный источник в Telegram (@NRVR11). По информации автора публикации, войска Башара Асада атаковали одну из незаконных группировок, действующих в регионе. В результате столкновения было ранено несколько повстанцев. Кроме того, незаконные вооруженные группировки атаковали расположения правительственных войск САР в районе горы Аль-Хос. Об этом писал в своем микроблоге в Twitter (@f_i_a_lens) один из военных источников.

Бригады турецкой армии продолжили артиллерийский обстрел позиций курдских Отрядов народной самообороны (YPG) в окрестностях города Африн, сообщало Alsumaria News. По данным информационного агентства, бойцы YPG, со своей стороны, нанесли удары по позициям ВС Турции в районе населенного пункта Булбуль, расположенного недалеко от сирийско-турецкой границы.

В подконтрольном Демократическим силам Сирии (SDF) районе на севере провинции Алеппо на мине подорвался гражданский автомобиль, сообщило Smart News Agency. По данным информагентства, в результате инцидента женщина и ребенок, находившиеся в машине, получили тяжелые ранения.

Местный источник писал в Twitter (@NadieHarbi), что в административном центре провинции состоялись мероприятия, посвященные памяти российских военных медсестер Надежды Дураченко и Галины Михайловой, погибших год назад под огнем радикальных вооруженных формирований. Напомним, 5 декабря прошлого года боевики антиправительственных группировок обстреляли военно-полевой госпиталь в Алеппо.

Провинция Дейр-эз-Зор

В начале дня стало известно, что Сирийская арабская армия (САА) под прикрытием ВКС РФ освободила от террористов «Исламского государства» несколько поселений на западном берегу реки Евфрат. Об этом писало информагентство Almanar News. Позже военный источник в провинции Дейр-эз-Зор сообщил в Twitter (@watanisy) , что элитное подразделение правительственных войск Сирии «Силы Тигра» при поддержке ВКС РФ преодолели сопротивление ИГИЛ1 и достигли Абу-Кемаля. В стратегическом городе бригады генерала Сухейля соединились с дислоцированными там подразделениями Сирийской арабской армии (САА). В конце дня Telegram-канал (@Daraa now) опубликовал информацию, в соответствии с которой САА под прикрытием российской авиации полностью освободила от террористов западное побережье Евфрата.

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном разгроме «Исламского государства» на восточном и западном берегах реки Евфрат. В свою очередь начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что после победы над экстремистами в Дейр-эз-Зоре на территории Сирии больше не существует подконтрольных террористам поселений. Владимир Путин отметил, что отдельные очаги сопротивления ИГИЛ в провинции могут сохраняться, однако в целом работа по борьбе с «Исламским государством»1 в регионе завершена.

Одновременно с этим местный Twitter-канал (@watanisy) писал, что более 1000 мирных жителей региона вернулись в родные поселения на восточном берегу Евфрата после того, как солдаты САА установили переправу и обеспечили безопасный переход реки для гражданских лиц.

В деревне Хаджин на юго-востоке провинции произошло вооруженное столкновение между террористами ИГ и мирными жителями. По данным Almanar News, в результате перестрелки погиб ребенок.

Боевики «Исламского государства» арестовали двух бывших командиров террористической организации в деревне Аль-Кашкия на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор. Информационное агентство Almanar News сообщало, что причиной взятия под стражу некогда высокопоставленных террористов ИГ стали подозрения в их сотрудничестве с правительственными войсками и подготовке к побегу с территории региона.

Провинция Даръа

На западе провинции Даръа продолжились столкновения между Сирийской свободной армией (ССА) и боевиками группировки «Джейш Халид Ибн аль-Валид», подконтрольной «Исламскому государству». По данным информационного агентства Almanar News, в эпицентре противостояния по-прежнему находится район бассейна реки Ярмук.

Sputnik.Arabic писало, что террористы ИГ похитили директоров 10 школ региона и увезли их в населенный пункт Мараба. Дальнейшая судьба управляющих учебными заведениями неизвестна.

Информагентство Almanar News передавало, что в поселении Седа на востоке региона в перестрелке с неизвестными боевиками был ранен командир «свободной армии» Насер аль-Ганем.

В окрестностях административного центра провинции зафиксированы перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками радикальной оппозиции. О противостоянии противников сообщало Smart News Agency.

Провинция Идлиб

ВКС РФ нанесли ряд ударов по зонам дислокации террористов подконтрольной «Джебхат ан-Нусре» коалиции «Тахрир аш-Шам» на востоке провинции Идлиб. Один из местных источников писал в своем микроблоге в Twitter (@IvanSidorenko1), что в рамках боевого вылета российская авиация атаковала опорные пункты исламистов в районах Абу Дали, Аль-Штейб и Аль-Балил.

В западном пригороде административного центра провинции Идлиб найдено тело девушки, застреленной неизвестными боевиками. Об этом сообщило информационное агентство Almanar News.

Провинция Ракка

Утром в городе Ракка прогремел взрыв. По данным информационного агентства Almanar News, мины, оставленные при отступлении террористами «Исламского государства» сдетонировали на одной из площадей в самом сердце административного центра региона. В результате инцидента погибло три мирных жителя населенного пункта.

Еще одна мина ИГИЛ сдетонировала в Ракке в середине дня. Взрывное устройство сработало в районе городской электростанции. По данным информационного агентства Almanar News, в результате происшествия погиб один мирный житель города.

Напомним, работы по разминированию Ракки ведут поддерживаемые США Демократические силы Сирии (SDF). Местные активисты называют город одним из самых опасных населенных пунктов страны. За последние две недели при взрывах мин «Исламского государства» в объявленных безопасными районах Ракки погибло более 50 мирных сирийцев.

Провинция Хама

ВКС РФ совместно с ВВС Сирии наносили удары по укрепрайонам «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях населенных пунктов Аль-Балиль, Умм Турекея, Умм Хазим и Абу Дали на северо-востоке провинции Хама. Об этом писал военный источник в Telegram (@SRNN2011). Также авиация союзников атаковала опорные пункты «Тахрир аш-Шам» на востоке региона. Под ударами российских и сирийских летчиков оказались позиции террористов в районах поселений Баюд, Джанина и Тафаха.

Также на территории провинции продолжались бои между Сирийской арабской армией (САА) и «Ан-Нусрой». Солдаты правительственных войск выбили террористов «Тахрир аш-Шам» с юго-восточного склона холма Тель-Рахьян. Информационное агентство Al-Masdar News передавало, что САА также продвигается к стратегической высоте со стороны населенного пункта Рахаджан. Позже источник в социальной сети Twitter (@leithfadel) сообщал о боях между САА и «Джебхат ан-Нусрой»1 на территории Рахаджана.

Провинция Хасака

ВВС международной коалиции нанесли удары по предполагаемым зонам дислокации «Исламского государства» в населенном пункте Маркада на юге провинции Хасака. По информации Almanar News, в результате авианалета сил возглавляемого США альянса был тяжело ранен ребенок.

На северо-западе региона сдетонировала мина, заложенная террористами ИГИЛ, писало Almanar News. По данным информационного агентства, взрыв прогремел в районе деревни Аль-Дахма. В результате инцидента погиб гражданский.

Бойцы Демократических сил Сирии (SDF) арестовали нескольких мирных жителей административного центра провинции. По данным информационного агентства Almanar News, задержанные молодые люди принудительно зачислены в ряды курдских отрядов ополчения.

Провинция Эль-Кунейтра

В поселении Аль-Малака взорвалась машина, принадлежащая Сирийской свободной армии (ССА), сообщало Almanar News. По данным информационного агентства, в результате инцидента были ранены трое боевиков «свободной армии».

Столкновения между формированиями «Лива Ахрар аль-Шолан» и «Лива Муаз Бин Джабаль» отмечались в районе населенного пункта Седа. Информационное агентство Almanar News писало, что перестрелки между боевиками начались из-за кражи оружия из хранилища одной из группировок.

В город Аль Баас прибыло подкрепление ливанской «Хезболлы» и несколько отрядов ополчения из Ирана. Об этом сообщал один из военных источников в провинции Эль-Кунейтра на своей странице в социальной сети Twitter (@S_A_Agency).

Ирак

Террористы «Исламского государства» напали на деревню Аль-Хазифи, расположенную на юго-западе провинции Киркук. По данным информационного агентства Alsumaria News, в результате атаки радикальных исламистов было убито пять мирных жителей населенного пункта, в том числе руководитель местной администрации.

Полицейский, патрулировавший пограничную зону между провинциями Дияла и Салах эд-Дин, был застрелен снайпером, передавало Iraqi News. По данным информационного агентства, сейчас сотрудники правоохранительных органов Ирака разыскивают боевика и его возможных пособников в близлежащих поселениях. Позже стало известно, что солдаты иракской армии уничтожили одного из полевых командиров «Исламского государства» в районе Хамрин провинции Дияла.

Информационное агентство Alsumaria News писало, ссылаясь на источник в полиции провинции Майсан, что в районе Аль-Салам правоохранительные органы задержали опасного террориста «Исламского государства». Радикалу удавалось скрываться и избегать правосудия в течение девяти лет.

Главное шоссе Багдада возобновило свою работу впервые с 2014 года, передавало Alsumaria News. По данным информационного агентства, открытие дороги стало возможным после стабилизации ситуации в регионе. В частности после освобождения от террористов ИГИЛ западного берега реки Евфрат и, как следствие, открытия трассы, соединяющей Дамаск и Багдад.

Руководство отрядов народного ополчения «Хашд аш-Шааби» заявило о завершении подготовки к операции против террористов «Исламского государства», оставшихся на территориях пограничных с Сирией. Сообщение командования бойцов народной самообороны опубликовало на своем сайте информагентство Alsumaria News.

Информационное агентство Alsumaria News сообщало, что 72 семьи, то есть 112 жителей города Анна провинции Анбар смогли вернуться в свои дома из лагерей для беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)