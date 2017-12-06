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Россия
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Предстоит большая работа по возвращению Сирии к мирной жизни – Бондарев
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    Предстоит большая работа по возвращению Сирии к мирной жизни – Бондарев

    22:00  6 Декабря 2017
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    Предстоит большая работа по возвращению Сирии к мирной жизни – Бондарев

    Москва, 6 декабря.  После разгрома боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России), предстоит большая работа по возвращению Сирии к мирной жизни. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

    По его словам, для этого необходимо будет мобилизовать все ресурсы.

    «Предстоит огромная работа по разминированию территории, по восстановлению инфраструктуры, коммуникаций, промышленных и энергетических предприятий, по возвращению эстетического облика этому некогда красивейшему государству с удивительной архитектурой, а также по реанимации социального сектора», – приводит слова Бондарева ТАСС.

    Сенатор отметил, что во время войны в Сирии резко упал уровень жизни. Для преодоления последствий конфликта, необходимо будет мобилизовать все гражданские ресурсы для возвращения к мирной жизни.

    Также он подчеркнул, что долгое время ситуация в стране будет оставаться нестабильной, так как эпизодически могут вспыхивать очаги сопротивления боевиков.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Антон Зарубин
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    #россия #сирия #совфед #бондарев
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