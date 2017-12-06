Губернатор Пензенской области считает, что Путин не допустит раскола в России

Пенза, 6 декабря. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил, что президент России Владимир Путин обладает безусловным доверием граждан и не допустит раскола в стране.

«Я уверен, что любой другой, даже хороший управленец, но не имеющий такой поддержки общества, как у Владимира Владимировича, может привести страну к расколу. Наверное, это выгодно западным странам, но не России. Знаю, что мое мнение разделяют подавляющее большинство жителей Пензенской области», — сказал Белозерцев.

Ранее Владимир Путин заявил, что намерен баллотироваться на новый президентский срок. О своем решении принять участие в предстоящих выборах он объявил на встрече с рабочими завода ГАЗ в Нижнем Новгороде.

Позднее председатель КПРФ Геннадий Зюганов заявил РИА Новости, что конкуренцию на президентских выборах Владимиру Путину может составить только команда Коммунистической партии РФ, передает «Свободная Пресса».