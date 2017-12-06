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Россия
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Украинских нардепов уличили в использовании «ВКонтакте»
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    Украинских нардепов уличили в использовании «ВКонтакте»

    21:44  6 Декабря 2017  /обновлено: 21:45  06 Декабря 2017
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    Украинских нардепов уличили в использовании «ВКонтакте»

    Киев, 6 декабря. Бюджетный комитет Верховной рады Украины, расположенный на Банковской улице в Киеве до сих пор не заблокировал доступ к соцсети «ВКонтакте», запрещенной на Украине. Об этом сообщает украинский журналист Сергей Жолобецкий.

    «Это «Зрада»!!! Сижу на бюджетном комитете, подключился к wi-fi. Захожу ВКонтакте... и меня пускает!», – написал журналист в своем Facebook.

    В комментариях пользователи соцсети указали, что этой проблеме не менее полугода – он ей писал в конце весны этого года журналист Артем Данильченко, отмечает «Газета.ru»

    Напомним, что 16 мая этого года власти Украины запретили доступ в «ВКонтакте» и другие российские социальные сети. Несмотря на запрет, российская соцсеть остается довольно популярной на Украине.

     

     

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #украина #вконтакте #рада
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