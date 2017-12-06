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Россия
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«Бах запутался»: Пушкова удивили слова главы МОК о команде РФ по хоккею
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    «Бах запутался»: Пушкова удивили слова главы МОК о команде РФ по хоккею

    21:50  6 Декабря 2017
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    «Бах запутался»: Пушкова удивили слова главы МОК о команде РФ по хоккею

    Москва, 6 декабря. Председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении сборной РФ от участия в Олимпиаде-2018.

    Ранее президент МОК Томас Бах ответил на вопрос о возможности участия российской команды по хоккею в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.

    «Все чистые могут принять участие в Играх — как олимпийские атлеты из России», — рассказал спортивный функционер.

    По словам сенатора, Бах запутался в своих заявлениях.

    «Бах запутался: команда России по хоккею может приехать, но не будет называться сборной России. А как? Люди из России на коньках и с клюшками?» — удивился Пушков.

    Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин признался в том, что он переживает за российских спортсменов.

    Автор: Алексей Громов
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    #пушков #мок #олимпиада
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