«Бах запутался»: Пушкова удивили слова главы МОК о команде РФ по хоккею

Москва, 6 декабря. Председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении сборной РФ от участия в Олимпиаде-2018.

Ранее президент МОК Томас Бах ответил на вопрос о возможности участия российской команды по хоккею в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.

«Все чистые могут принять участие в Играх — как олимпийские атлеты из России», — рассказал спортивный функционер.

По словам сенатора, Бах запутался в своих заявлениях.

«Бах запутался: команда России по хоккею может приехать, но не будет называться сборной России. А как? Люди из России на коньках и с клюшками?» — удивился Пушков.

Бах запутался: команда России по хоккею может приехать,но не будет называться сборной России. А как?Люди из России на коньках и с клюшками? — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 6, 2017

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин признался в том, что он переживает за российских спортсменов.