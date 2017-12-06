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Россия
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Политика
Трамп заявил о признании Иерусалима столицей Израиля
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    Трамп заявил о признании Иерусалима столицей Израиля

    21:41  6 Декабря 2017
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    Трамп заявил о признании Иерусалима столицей Израиля

    Вашингтон, 6 декабря. Президент США Дональд Трамп заявил, что США в одностороннем порядке признают Иерусалим столицей Израиля. По его словам, решение о признании Иерусалима столицей Израиля было долгожданным.

    «Я думаю, что этого давно ждали. Многие президенты (США) заявляли, что хотят сделать что-то, и они не сделали этого», — сказал он на встрече с кабинетом министров.

    Стоит отметить, что Израиль объявил Иерусалим своей «единой и неделимой» столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Однако палестинская сторона заявила, что признание Иерусалима приведет к обострению арабо-израильского конфликта и дестабилизации ситуации в регионе.

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #трамп #израиль #иерусалим
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