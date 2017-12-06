Лондон, 6 декабря. СМИ Великобритании опубликовали письмо европейца, который заявил, что не понимает, почему Запад ополчился на РФ, которая «просто охраняет свои интересы». Он напомнил, что Крым исторически принадлежал России.

Представившийся как Ди Джей Джонстоном британец обратился к Западу, отметив, что наибольшую озабоченность последнего вызывает вопрос Крыма и энергетические компании РФ. Письмо британца опубликовало издание Express and Star.

Мужчина напомнил, что Крым был российским еще задолго до СССР, а Украине полуостров был передан распада державы. Жители Крыма сами проголосовали за возвращение в состав России на референдуме.

Вторая проблема — это российские энергетические компании, которые не позволят контрольным интересам выйти за пределы РФ, что не укладывается в стратегию крупных западных инвестиционных групп. По мнению европейца, в этом нет ничего страшного, так как Россия всего лишь «охраняет свои интересы», пишет «Политроссия».

Напомним, по итогам референдума в марте 2014 года более 90% жителей Крыма высказались за присоединение к России.