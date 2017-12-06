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Новости Сирии
Глава Генштаба РФ обсудил обстановку в Сирии с коллегой из США
Новости Сирии
Глава Генштаба РФ обсудил обстановку в Сирии с коллегой из США
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    Глава Генштаба РФ обсудил обстановку в Сирии с коллегой из США

    21:32  6 Декабря 2017
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    Глава Генштаба РФ обсудил обстановку в Сирии с коллегой из США

    Вашингтон, 6 декабря. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов обсудил со своим американским коллегой, председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом Джозефом Данфордом, обстановку в Сирии. Об этом сообщает Минобороны РФ.

    «6 декабря состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации - первого заместителя министра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки генералом Джозефом Данфордом», – приводит сообщение ведомства «Газета.ru».

    Темой разговора стала ситуация об обстановке в Сирии, а также вокруг нее.

    Напомним, что ранее Герасимов доложил, что Сирия полностью освобождена от боевиков ИГ1 (запрещенная в России террористическая группировка), а последние боевики были ликвидированы в Дейр-эз-Зоре.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Антон Зарубин
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    #сша #сирия #герасимов #данфорд
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