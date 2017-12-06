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Россия
Минобороны РФ ответило на слова Пентагона о «непобежденных» террористах в САР
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Сирия новости 6 декабря 22.30: ВКС РФ обеспечили освобождение от ИГ побережья Евфрата, САА атакует «Ан-Нусру» в Рахаджане
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    Сирия новости 6 декабря 22.30: ВКС РФ обеспечили освобождение от ИГ побережья Евфрата, САА атакует «Ан-Нусру» в Рахаджане

    22:30  6 Декабря 2017
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    Сирия новости 6 декабря 22.30: ВКС РФ обеспечили освобождение от ИГ побережья Евфрата, САА атакует «Ан-Нусру» в Рахаджане

    Сирия, 6 декабря. ВКС РФ обеспечили освобождение от ИГ1 долины реки Евфрат, САА атакует «Ан-Нусру» в Рахаджане, в подконтрольном SDF районе Алеппо на мине подорвался гражданский автомобиль. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: обеспечили освобождение от ИГ западного берега реки Евфрат.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают позиции боевиков в Дамаске и Даръа, ведут бои с «Ан-Нусрой» в Хаме.

    «Исламское государство»: арестовало двух своих бывших командиров в Дейр-эз-Зоре, похитило директоров школ в Даръа.

    «Тахрир аш-Шам»: ведет бои с САА на востоке Хамы.

    «Ахрар аш-Шам»: обстреливает позиции САА в Харасте.

    Сирийская свободная армия (ССА): противостоит ИГ на западе провинции Даръа.

    Сирия новости 6 декабря 22.30: ВКС РФ обеспечили освобождение от ИГ побережья Евфрата, САА атакует «Ан-Нусру» в Рахаджане

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 6 декабря 22.30: ВКС РФ обеспечили освобождение от ИГ побережья Евфрата, САА атакует «Ан-Нусру» в Рахаджане

    Smart News Agency сообщает, что в районе склада военной техники в населенном пункте Хараста продолжаются интенсивные перестрелки между солдатами армии САР и боевиками «Ахрар аш-Шам». Также боестолкновения между правительственными войсками и представителями радикальной оппозиции отмечаются недалеко от города Дума Восточной Гуты. Местный источник в провинции Дамаск передает на своей странице в социальной сети Twitter (@newsyarmouk), что артиллерия Сирийской арабской армии (САА) ведет обстрел зон дислокации боевиков в окрестностях поселения.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 6 декабря 22.30: ВКС РФ обеспечили освобождение от ИГ побережья Евфрата, САА атакует «Ан-Нусру» в Рахаджане

    Незаконные вооруженные группировки атаковали расположения правительственных войск САР в районе горы Аль-Хос. Об этом пишет в своем микроблоге в Twitter (@f_i_a_lens) один из военных источников.

    Smart News Agency сообщает, что после переговоров, длившихся в течение четырех месяцев, Сирийская арабская армия (САА) и Сирийская свободная армия (ССА) договорились об открытии перехода между городами Аль-Баб и Алеппо.

    В подконтрольном Демократическим силам Сирии (SDF) районе на севере провинции Алеппо на мине подорвался гражданский автомобиль, сообщает Smart News Agency. По данным информагентства, в результате инцидента женщина и ребенок, находившиеся в машине, получили тяжелые ранения.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Сирия новости 6 декабря 22.30: ВКС РФ обеспечили освобождение от ИГ побережья Евфрата, САА атакует «Ан-Нусру» в Рахаджане

    Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном разгроме «Исламского государства» на восточном и западном берегах реки Евфрат. В свою очередь начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что после победы над экстремистами в Дейр-эз-Зоре на территории Сирии больше не существует подконтрольных террористам поселений. Владимир Путин отметил, что отдельные очаги сопротивления ИГИЛ1 в провинции могут сохраняться, однако в целом работа по борьбе с «Исламским государством»1 в регионе завершена.  

    Боевики ИГИЛ арестовали двух бывших командиров террористической организации в деревне Аль-Кашкия на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор. Информационное агентство Almanar News сообщает, что причиной взятия под стражу некогда высокопоставленных террористов ИГ стали подозрения в их сотрудничестве с правительственными войсками и подготовке к бегству с территории региона.

    Провинция Даръа

    Сирия новости 6 декабря 22.30: ВКС РФ обеспечили освобождение от ИГ побережья Евфрата, САА атакует «Ан-Нусру» в Рахаджане

    Боевики подконтрольной «Исламскому государству» группировки «Джейш Халид Ибн аль-Валид» атаковали расположения Сирийской свободной армии (ССА) на западе провинции Даръа. Об этом сообщает Sputnik.Arabic. Кроме того, информационное агентство передает, что радикальные исламисты похитили директоров 10 школ региона и увезли их в населенный пункт Мараба. Дальнейшая судьба управляющих учебными заведениями неизвестна.

     В окрестностях административного центра провинции зафиксированы перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками радикальной оппозиции. О противостоянии противников сообщает Smart News Agency.

    Провинция Хама

    Сирия новости 6 декабря 22.30: ВКС РФ обеспечили освобождение от ИГ побережья Евфрата, САА атакует «Ан-Нусру» в Рахаджане

    В окрестностях населенного пункта Рахаджан продолжаются ожесточенные бои между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными исламистами коалиции «Тахрир аш-Шам». По данным местного источника в социальной сети Twitter (@leithfadel), правительственные войска вошли в поселение и начали его зачистку от сторонников «Джебхат ан-Нусры»1.

    Один из источников в провинции Хама передает в своем микроблоге в Twitter (@leithfadel), что элитное подразделение сирийской армии «Силы Тигра» в ближайшее время будет переброшено на северо-восток региона.

    Ирак

    Сирия новости 6 декабря 22.30: ВКС РФ обеспечили освобождение от ИГ побережья Евфрата, САА атакует «Ан-Нусру» в Рахаджане

    Солдаты иракской армии уничтожили одного из полевых командиров «Исламского государства» в районе Хамрин провинции Дияла. Об этом сообщает информационное агентство Alsumaria News.

    Руководство отрядов народного ополчения «Хашд аш-Шааби» заявило о завершении подготовки к операции против террористов «Исламского государства», оставшихся на пограничных с Сирией территориях. Сообщение командования бойцов народной самообороны опубликовало на своем сайте информагентство Alsumaria News.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #путин #сирия #алеппо #иг #дамаск #хама #вкс рф #игил #шойгу #исламское государство #саа #дейр-эз-зор #герасимов #евфрат
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