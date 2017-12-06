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Пентагон не согласился с заявлением о победе над ИГ на обоих берегах Евфрата
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    Пентагон не согласился с заявлением о победе над ИГ на обоих берегах Евфрата

    21:27  6 Декабря 2017
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    Пентагон не согласился с заявлением о победе над ИГ на обоих берегах Евфрата

    Вашингтон, 6 декабря. Американская сторона не согласна с заявлениями России о том, что боевики так называемого «Исламского государства»1 потерпели поражение на обоих берегах Евфрата. Об этом журналистам заявил представитель министерства обороны Соединенных Штатов Америки Эрик Пэхон.

    Ранее глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу доложил президенту Российской Федерации Владимиру Путину о полном разгроме террористов на территории Сирии.

    «Я считаю, это интересное заявление. Я с уважением не соглашусь… Поскольку это не правда. ИГ1 не побеждено», — цитирует представителя Пентагона РИА Новости.

    Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал о том, что боевики «Исламского государства» (деятельность террористической организации запрещена в России) были «фактически выдавлены» из Сирии и Ирака.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #сирия #иг #рф
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