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Три десятка жителей Сирии вернулись в свои дома в провинциях Алеппо и Хомс за сутки
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    Три десятка жителей Сирии вернулись в свои дома в провинциях Алеппо и Хомс за сутки

    21:32  6 Декабря 2017
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    Три десятка жителей Сирии вернулись в свои дома в провинциях Алеппо и Хомс за сутки

    Хмеймим, 6 декабря. Тридцать жителей провинций Алеппо и Хомс смогли вернуться в свои дома за прошедшие сутки. Об этом сообщил начальник Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Кураленко.

    «За сутки в свои дома возвратились 30 человек, из них в провинции Алеппо — 20 и Хомс — 10 человек», — заявил он.

    Центр по примирению оказывает содействие властям Сирии в развитии мирного процесса. Так, соглашения о прекращении огня были подписаны в населенных пунктах Мхарим и Хуари в провинции Алеппо, 30 боевиков приняли решение о возвращении к мирной жизни.

    Также Россия доставкиа почти две тонны гумпомощи жителям населенного пункта Аль-Мабудже в провинции Хама и обеспечила безопасность двух гумконвоев для жителей провинции Даръа.

    Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о полном освобождении Сирии от террористов «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ1; запрещено в РФ). «На сегодняшний день территории, подконтрольной ИГИЛ1, на территории Сирии не существует», — цитирует Герасимова «Свободная пресса».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #сирия #гумпомощь #алеппо #хомс
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