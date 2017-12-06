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Российские пассажирские поезда начнут движение в обход Украины с 11 декабря – РЖД
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    Российские пассажирские поезда начнут движение в обход Украины с 11 декабря – РЖД

    21:13  6 Декабря 2017
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    Российские пассажирские поезда начнут движение в обход Украины с 11 декабря – РЖД

    Москва, 6 декабря. Все российские пассажирские поезда с 11 декабря начнут движение в обход Украины по новой железнодорожной линии Журавка – Миллерово. Об этом сообщает директор РЖД по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов.

    «Будет переходной период. Часть поездов уже там ходит. Переход будет длиться именно сутки - с 10 до 11 декабря. Когда осуществится переход, то уже пассажирские поезда там [на старом участке по территории Украины] курсировать не будут», – приводит слова Пегова газета «Известия».

    Напомним, что министр транспорта России Максим Соколов ранее заявлял, что все российские поезда начнут движение в обход Украины по линии Журавка – Миллерово до конца года. Отмечается, что речь идет о 62 парах пассажирских поездов и 30 парах грузовых.

    Строительство новой ветки началось в 2014 году после ухудшения отношений между Россией и Украиной. Как отмечают эксперты, ввод в строй новой ветки важен для России, так как теперь РФ не будет транспортно зависеть от Украины. Длина нового участка дороги составит 137 километров.

     

    Автор: Антон Зарубин
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