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Жители Донецка ответили на вопрос, должен ли Донбасс просить прощения у Киева
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    Жители Донецка ответили на вопрос, должен ли Донбасс просить прощения у Киева

    21:34  6 Декабря 2017
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    Жители Донецка ответили на вопрос, должен ли Донбасс просить прощения у Киева

    Донецк, 6 декабря. Партия Юлии Тимошенко «Батькивщина» готовит проект закона «О прощении» для жителей Донбасса, не поддержавших государственный переворот в Киеве в 2014 году.

    Законопроект предусматривает внесение ряда изменений в уголовный кодекс. По замыслу авторов, под действие документа попадут жители ДНР, ЛНР и Крыма, которые совершили «преступления средней или небольшой тяжести». К таковым, в частности, планируется отнести «коллаборационизм».

    Авторы закона предполагают, что гражданин, за которым водится этот «грех», приходит в украинский суд и пишет заявление о «совершении им преступления». Одновременно он заполняет прошение о прощении в адрес украинского государства.

    Журналисты телеканала «Оплот» провели опрос среди жителей Донецка, чтобы узнать их отношение к данному законопроекту. Большая часть жителей Донецка заявили, что вариант, при котором их «простит» Украина, предполагает шаг назад и возвращение в ее состав, однако такую перспективу они считают неприемлемой.

    «Чушь, простите, собачья. Ну что можно об этом думать? Они хотя присоединить нас к себе, сказав: «Мы такие хорошие, белые и пушистые, приходите к нам, мы вас будем убивать!» – заявила жительница Донецка.

    «Мы Украине ничего не должны, и прощать нас не за что», «Не мы должны прощения просить. Это они должны извиняться перед нами», – ответила участница опроса.

    Еще одна жительница Донецка заявила, что на Украине вольны делать всё, что им угодно, так как Донецкая народная республика не имеет к этой стране никакого отношения.

    Автор: Алексей Громов
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    #днр #киев #донбасс #украина #донецк
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