Минобороны РФ не видит заинтересованности НАТО в сотрудничестве

Москва, 6 декабря. Российская сторона не видит у руководства Североатлантического альянса (НАТО) заинтересованности в двустороннем сотрудничестве. Об этом заявил в среду глава Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герсимов.

По словам генерала, в 2017 году министерство обороны РФ обсуждало с представителями НАТО отдельные аспекты военной деятельности.

«Мы привержены диалогу по вопросам безопасности, готовы к обсуждению проблем, вызывающих взаимную обеспокоенность… К сожалению, мы не увидели реальной заинтересованности партнеров идти на сотрудничество», — отметил Герасимов.

Ранее глава департамента общеевропейского сотрудничества министерства иностранных дел России Андрей Келин указал на то, что Соединенные Штаты Америки пытаются «втянуть» балканские государства в НАТО с помощью политического давления.