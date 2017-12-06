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Новости Сирии
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Политика
Минобороны РФ не видит заинтересованности НАТО в сотрудничестве
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    Минобороны РФ не видит заинтересованности НАТО в сотрудничестве

    21:08  6 Декабря 2017
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    Минобороны РФ не видит заинтересованности НАТО в сотрудничестве

    Москва, 6 декабря. Российская сторона не видит у руководства Североатлантического альянса (НАТО) заинтересованности в двустороннем сотрудничестве. Об этом заявил в среду глава Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герсимов.

    По словам генерала, в 2017 году министерство обороны РФ обсуждало с представителями НАТО отдельные аспекты военной деятельности.

    «Мы привержены диалогу по вопросам безопасности, готовы к обсуждению проблем, вызывающих взаимную обеспокоенность… К сожалению, мы не увидели реальной заинтересованности партнеров идти на сотрудничество», — отметил Герасимов.

    Ранее глава департамента общеевропейского сотрудничества министерства иностранных дел России Андрей Келин указал на то, что Соединенные Штаты Америки пытаются «втянуть» балканские государства в НАТО с помощью политического давления.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #нато
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