Решение МОК: холодная война на стадионах. Колонка Олега Денежки

Итак, решение принято. МОК свое грязное дело сделал: российская сборная не допущена к Олимпийским играм в Пхенчхане. Спортивные чиновники интеллигентно умыли руки, но они не мавры, уходить не собираются. Впереди у них много работы по запрету России всего и вся. Например, надо бы теперь отнять у нас чемпионат мира по футболу.

«Рубикон перейден, жребий брошен», как сказал в 49-м году до н.э. Гай Юлий Цезарь, отдав приказ своим легионерам – вопреки запрету сената и римскому закону, перейти реку, разделявшую Умбрию и Ближнию Галлию, и вступить на землю Рима. И сегодня сделано нечто подобное, но не только вопреки всем мыслимым законам, но еще и здравому смыслу.

Пусть гордиться-то особо и нечем, зато есть повод к торжеству. Ничтожно склочному, попахивающему коммунально-дворовым скандальчиком, но вполне себя победному. И вот уже человек-ястреб американской политики Джон Маккейн не скрывает своей радости.

«Решение МОК запретить России участвовать в зимней Олимпиаде - это правильный шаг в наказание правительства Путина за разработку допинговых схем. ФИФА должна добавить это к списку причин, по которым чемпионат мира по футболу не должен проводиться в России», - учит жизни ФИФА Маккейн.

Трудно представить себе, что правительство Владимира Путина, занятое по самые уши решением целого комплекса труднейших проблем как внутри страны, так и на международной арене, и проводящее невероятно сложные реформы, занимается еще и «разработкой допинговой схемы».

Думать так может только человек невменяемый. Впрочем, кто может назвать адекватным сенатора, в молодости чуть не утопившего собственный авианосец?

Что касается будущего чемпионата мира по футболу, то уже даже ФИФА неоднократно заявляла, что решение МОК никак на турнире не скажется. Но Джим Уолден, адвокат «героя» и автора допингового скандала, бывшего российского чиновника, а ныне беглеца «туда» Григория Родченкова, поспешил передать прессе следующие слова своего клиента.

«Я могу заявить, что у нас есть крайне важная информация по этой теме. И мы, как и прежде, убеждены, что антидопинговые организации должны иметь право первого доступа к этой информации, прежде чем мы передадим ее прессе», — многозначительно заявил Джим.

Мы уже слышали подобную «важную» информацию про то, что отсутствие повреждений на контейнерах с допинговыми пробами доказывает, что их точно вскрывали. Парадоксальность подобной логики уже не удивляет. Все знают, что в шкале «общемировых» правовых принципов именно наличие бесспорного алиби — первейшее доказательство вины.

Впрочем, МОК уже заявил, что впредь не будет обременять себя вообще никакими доказательствами и никакой международной исковой юрисдикции не признает. Захотели — обвинили. Хозяин — барин.

Но сам Гриша Родченков уже, кажется, понял, в каких играх он принял участие, кому он теперь нужен и чем все закончится. Он продолжает наставить на извинениях со стороны России перед собой замечательным и угрожает сломать «еще тысячи карьер российских спортсменов». Но это, скорее, жест отчаяния загнанной в угол крысы.

Тут же Гриша заявляет, что, мол, опасается за свою жизнь. По его словам, теперь он «будет вынужден до конца жизни оглядываться через плечо», несмотря на предоставленную американцами программу защиты свидетелей.

Ну да, жить в американской глуши, в дешевой квартире, на мизерную подачку - это вовсе не та «благодарность», на которую рассчитывал Родченков. Ведь он плохо знает историю и даже не слышал о словах римского легата в адрес лазутчиков, показавших римским солдатам тайную тропу в иудейскую крепость Мосада: «Рим предателям не платит».

В своей внешней политике Вашингтон переходит от изощренной макиавеллевской стратегии к абсурду и идиотизму. Стремительно теряя позиции и авторитет в международной политике и даже на военном поприще, США лихорадочно ищут способы сделать какую-нибудь, пусть и вполне бессмысленную, но бесспорную гадость России.

Опасаясь начать открытое военное противостояние с нашей страной, хотя и очень хочется, США не гнушаются ничем. В ход идут все мыслимые сферы человеческой деятельности — от политических демаршей, высылки наших дипломатов, безумной, несущейся вскачь по страницам американских СМИ пропагандистской лжи, до бессмысленных угроз и элементарного «быкования».

«Довыделывались» до мышей, как любит говорить мудрый местами народ. От глобального противостояния политики Запада перешли к вопросам частным. Из международной политики пошли на стадионы, вызвав у оторопевших болельщиков, не ожидавших такого соседства, состояние частичного паралича.

Все знают фразу «О, спорт, ты — мир», которая принадлежит не кому-нибудь, а основателю Олимпийских игр барону Пьеру де Кубертену и звучит рефреном в разных вариациях в его манифесте. Сочинение называется «Ода спорту», и барон даже получил за это произведение золотую олимпийскую медаль на конкурсе искусств в 1912 году.

Теперь эта фраза звучит просто издевательски. Да, как раз спорт становится не миром, но войной. Пусть и холодной, на полях сражений пока – тишина. Зато в международных отношениях, а тем более в сердцах людей ситуация все ближе к точке кипения.

Да, в этом-то, собственно, и смысл действий МОК. Поднять напряжение в мире, сделав его еще на один шаг ближе к горячей войне, всеми силами увеличивая пропасть между странами и народами.

Трудно стрелять в человека, с которым ты еще вчера стоял на пьедестале, пил на брудершафт за общим столом, празднуя его или свою победу, принимая или произнося поздравления.

С этим, кстати, столкнулись Германия и СССР во время немецкого наступления на Кавказе в 1942 году, где на вершине Эльбруса столкнулись отряды Красной армии и Вермахта, сформированные из альпинистов еще пару лет назад, тренировавшихся и соревновавшихся вместе на этих самых склонах. Нередко спасая друг друга, доверяя страховку товарищу из другой страны.

Вообще принято считать, что саму идею противопоставления Олимпийских игр кровопролитной жестокой войне изначально задумали еще древние греки. Собственно, отсюда и название «олимпийские».

Горный массив Олимп на северо-востоке Фессалии считается не только высочайшим в Греции. Греки полагали, что там живут боги, но покровительство обитателей божественного греческого пантеона вовсе не говорит о неком проявлении гуманности натуры Зевса и его подчиненных. Наоборот.

В те времена ни убийства, ни войны, ни жестокость не считались чем-то ужасным и постыдным. Война была делом почетным и желанным. В том числе для богов, которые, согласно легендам и мифам, часто провоцировали людей на кровопролитие. Вслушайтесь в названия дисциплин: «метание копья», «кулачная борьба» и так далее. Соревновались воины, готовясь к будущим сражениям.

А вот идея де Кубертена была противоположной. Он рассчитывал противопоставить накатывающемуся на Европу ужасу предстоящей мировой войны спортивные состязания, смерти - благородство и гуманность.

А в Вашингтоне придумали «вернуть все взад» — на почти три тысячелетия назад, снова превратить Олимпийские игры в подготовку будущей войны. Но конечный результат их разочарует.

Вернемся к запрету. Признаемся, к участию в зимних Олимпийских играх не допущены вовсе не российские спортсмены как таковые и не Россия вообще, как это часто трактуют в различных СМИ политики и общественные деятели. Не допущена только российская олимпийская сборная, а значит — символика нашей страны.

МОК неоднократно заявлял, что у «чистых» российских спортсменов есть возможность выступать на Олимпиаде, но не под флагом России, а под абстрактным Олимпийкским флагом от имени неизвестно кого. Очевидно, от имени «всей мировой прогрессивной общественности».

Да, спортсменов, готовившихся к Олимпийским играм и годами ждавших своего шанса, делавших ставку на этот важный этап в спортивной карьере, искренне жалко. Но есть нюанс. Если Олимпийские игры — это часть противостояния, то глупо бросать флаг на поле боя, под ноги противника. Этого от нас и добиваются. В этом смысл скандального запрета.

Я бы разрешил нашим атлетам выступать в составе сборных дружественных нам стран. Сербии, Венесуэлы, Кубы, Казахстана, Белоруссии, да хотя бы и Китая. И это были бы победы, но не запятнанные унижением.